انتعاش التسوق الإلكتروني يعزز مبيعات التجزئة في بريطانيا

تحسنت مبيعات التجزئة في خلال موسم العطلات، مع ارتفاع ثقة المستهلكين عقب إعلان ميزانية الحكومة العمالية في البلاد في شهر تشرين الثاني الماضي.



وذكرت مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا، الجمعة، أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع في ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة بعد شهرين من التراجع.



وفاقت هذه النسبة توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة نيوز آراءهم حيث لم يتوقعوا حدوث تغيير في حجم مبيعات التجزئة.



ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسلباك، كبيرة خبراء الإحصاء لدى المكتب، قولها: "لقد ارتفعت المبيعات في ديسمبر، وحققت تجارة التجزئة عبر نتائج جيدة، وشهد تجار المجوهرات عبر الانترنت أداء قويا خلال الشهر، وكشفوا عن ارتفاع الطلب على والفضة".



وكانت وزيرة الخزانة راشيل ريفز رفعت الضرائب خلال الميزانية التي أعلنتها يوم 26 تشرين الثاني الماضي، غير أن معظم الإجراءات لم تكن بالقوة التي كانت تخشى، كما أن معظمها لن يدخل حيز التنفيذ حتى وقت لاحق.



وتعتمد ريفز على زيادة انفاق المستهلكين، الذين يمثلون نحو 60 بالمئة من حجم النشاط الاقتصادي، لدعم خططها المالية. (سكاي نيوز)

