تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

انتعاش التسوق الإلكتروني يعزز مبيعات التجزئة في بريطانيا

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:13
A-
A+

انتعاش التسوق الإلكتروني يعزز مبيعات التجزئة في بريطانيا
انتعاش التسوق الإلكتروني يعزز مبيعات التجزئة في بريطانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحسنت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال موسم العطلات، مع ارتفاع ثقة المستهلكين عقب إعلان ميزانية الحكومة العمالية في البلاد في شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا، الجمعة، أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع في ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة بعد شهرين من التراجع.

وفاقت هذه النسبة توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم حيث لم يتوقعوا حدوث تغيير في حجم مبيعات التجزئة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسلباك، كبيرة خبراء الإحصاء لدى المكتب، قولها: "لقد ارتفعت المبيعات في ديسمبر، وحققت تجارة التجزئة عبر الانترنت نتائج جيدة، وشهد تجار المجوهرات عبر الانترنت أداء قويا خلال الشهر، وكشفوا عن ارتفاع الطلب على الذهب والفضة".

وكانت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز رفعت الضرائب خلال الميزانية التي أعلنتها يوم 26 تشرين الثاني الماضي، غير أن معظم الإجراءات لم تكن بالقوة التي كانت تخشى، كما أن معظمها لن يدخل حيز التنفيذ حتى وقت لاحق.

وتعتمد ريفز على زيادة انفاق المستهلكين، الذين يمثلون نحو 60 بالمئة من حجم النشاط الاقتصادي، لدعم خططها المالية. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرياضي بيروت يُعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق "OMT Pay"
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 14:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم الأعياد يعيد نبض الحركة إلى لبنان: إنتعاش ظرفي أم مؤشر تعافٍ اقتصادي؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 14:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع مبيعات "رينو"
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 14:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع مبيعات بورشه في الصين بنسبة 26%
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 14:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

سكاي نيو

بريطانيا

الانترنت

بلومبرغ

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-23
Lebanon24
06:06 | 2026-01-23
Lebanon24
05:22 | 2026-01-23
Lebanon24
03:43 | 2026-01-23
Lebanon24
02:54 | 2026-01-23
Lebanon24
02:39 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24