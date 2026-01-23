جدة تحتضن منتدى عالمي لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي

أعلنت عن استضافة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت شعار «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والمقرر عقده في مدينة جدة يومي 22 و23 نيسان 2026.

وجاء الإعلان خلال ختام فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى في دافوس بسويسرا، حيث كشف والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، عن تفاصيل أول اجتماع دولي رفيع المستوى للمنتدى يُعقد في ، بعد أن تم الإعلان عنه للمرة الأولى خلال اجتماع المنتدى لعام 2025.

وخلال كلمته الختامية، شدد الإبراهيم على أهمية استمرار الحوار العالمي لتعزيز وتسريع النمو الاقتصادي، داعياً جميع المشاركين إلى التفاعل والمساهمة في الاجتماع الدولي للمنتدى في جدة، والذي سيستند إلى النجاحات التي حققها الاجتماع الخاص للمنتدى في عام 2024، مؤكداً على مكانة المملكة كعاصمة عالمية للقرارات العملية والمحورية.