إقتصاد

جدة تحتضن منتدى عالمي لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي

Lebanon 24
23-01-2026 | 16:00
جدة تحتضن منتدى عالمي لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي
أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت شعار «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والمقرر عقده في مدينة جدة يومي 22 و23 نيسان 2026.

وجاء الإعلان خلال ختام فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى في دافوس بسويسرا، حيث كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، عن تفاصيل أول اجتماع دولي رفيع المستوى للمنتدى يُعقد في المملكة، بعد أن تم الإعلان عنه للمرة الأولى خلال اجتماع المنتدى لعام 2025.

وخلال كلمته الختامية، شدد الإبراهيم على أهمية استمرار الحوار العالمي لتعزيز وتسريع النمو الاقتصادي، داعياً جميع المشاركين إلى التفاعل والمساهمة في الاجتماع الدولي للمنتدى في جدة، والذي سيستند إلى النجاحات التي حققها الاجتماع الخاص للمنتدى في الرياض عام 2024، مؤكداً على مكانة المملكة كعاصمة عالمية للقرارات العملية والمحورية.

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

وزير الاقتصاد

إبراهيم على

المملكة

السعود

سويسرا

