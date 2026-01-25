تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
وداعاً لإرث "تشافيز".. فنزويلا تفتح آبار نفطها للمستثمرين لزيادة الإنتاج
Lebanon 24
25-01-2026
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تحول دراماتيكي يعكس سعي كاراكاس لفك العزلة الاقتصادية، أعلنت شركة
النفط
الحكومية الفنزويلية (PDVSA) عن خطة طموحة لزيادة الإنتاج بنسبة 18% خلال العام الجاري، عبر بوابة "خصخصة" غير مسبوقة تنهي عقوداً من هيمنة الدولة التي أرساها الراحل هوغو تشافيز.
وأكد رئيس الشركة، هيكتور أوبريجون، أن القوانين القديمة لم تعد تواكب احتياجات الصناعة، مشيراً إلى أن الهدف لعام 2026 هو تجاوز حاجز المليون برميل يومياً. وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع إطلاق
البرلمان
نقاشاً لتخفيف قبضة
الدولة على
القطاع النفطي، في أول إصلاح جذري منذ تأميم الصناعة عام 2007، ما يفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة وآليات التحكيم الدولية.
ويأتي هذا الانفتاح النفطي في مناخ سياسي متفجر، أعقب "اختطاف" الرئيس نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني الماضي، وإعلان
الولايات المتحدة
نيتها إدارة الموارد النفطية الفنزويلية. وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد كشف سابقاً عن تفاهمات مع السلطات المؤقتة تقضي بمنح
واشنطن
ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط، تُباع بأسعار السوق لدعم شعبي البلدين، في خطوة تهدف لتجاوز سنوات
العقوبات
الخانقة.
(اسوشيتد برس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
8 دول أعضاء في "أوبك+" يؤكدون تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026
Lebanon 24
8 دول أعضاء في "أوبك+" يؤكدون تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026
25/01/2026 17:46:41
25/01/2026 17:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة ترامب: لدينا الوسائل لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا
Lebanon 24
إدارة ترامب: لدينا الوسائل لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا
25/01/2026 17:46:41
25/01/2026 17:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حفر بئرين جديدتين في الصحراء الغربية.. مصر تعلن عن زيادة جديدة بإنتاج النفط والغاز
Lebanon 24
بعد حفر بئرين جديدتين في الصحراء الغربية.. مصر تعلن عن زيادة جديدة بإنتاج النفط والغاز
25/01/2026 17:46:41
25/01/2026 17:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للقيود.. "واتساب ويب" يفتح الباب للمكالمات الجماعية بـ 32 مشاركاً
Lebanon 24
وداعاً للقيود.. "واتساب ويب" يفتح الباب للمكالمات الجماعية بـ 32 مشاركاً
25/01/2026 17:46:41
25/01/2026 17:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الدولة على
البرلمان
العقوبات
دونالد
واشنطن
أمريكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
المالية الإسرائيلية: الدين العام يرتفع إلى 68.6% من الناتج المحلي بفعل تكاليف الحرب
Lebanon 24
المالية الإسرائيلية: الدين العام يرتفع إلى 68.6% من الناتج المحلي بفعل تكاليف الحرب
09:25 | 2026-01-25
25/01/2026 09:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أثّر انقطاع الانترنت على اقتصاد إيران؟
Lebanon 24
كيف أثّر انقطاع الانترنت على اقتصاد إيران؟
07:00 | 2026-01-25
25/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الزراعة لبحث فائض الإنتاج ودعم المزارعين في عكّار والبقاع
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الزراعة لبحث فائض الإنتاج ودعم المزارعين في عكّار والبقاع
06:03 | 2026-01-25
25/01/2026 06:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار إلغاء "الدولرة".. اتحاد النقابات السياحية يحذر من "أرقام فلكية" تربك السياح
Lebanon 24
بعد قرار إلغاء "الدولرة".. اتحاد النقابات السياحية يحذر من "أرقام فلكية" تربك السياح
06:01 | 2026-01-25
25/01/2026 06:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتل" تخسر 31 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
"إنتل" تخسر 31 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ماذا حصل؟
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
16:30 | 2026-01-24
24/01/2026 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:25 | 2026-01-25
المالية الإسرائيلية: الدين العام يرتفع إلى 68.6% من الناتج المحلي بفعل تكاليف الحرب
07:00 | 2026-01-25
كيف أثّر انقطاع الانترنت على اقتصاد إيران؟
06:03 | 2026-01-25
اجتماع في وزارة الزراعة لبحث فائض الإنتاج ودعم المزارعين في عكّار والبقاع
06:01 | 2026-01-25
بعد قرار إلغاء "الدولرة".. اتحاد النقابات السياحية يحذر من "أرقام فلكية" تربك السياح
05:00 | 2026-01-25
"إنتل" تخسر 31 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ماذا حصل؟
04:30 | 2026-01-25
نشاط تجاري وقلق معيشي.. كيف تستعدّ الأسواق لشهر رمضان؟
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 17:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 17:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 17:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24