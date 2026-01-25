بعد توقف 15 عاماً.. سوريا تعيد تشغيل قطار لنقل الحبوب من ميناء اللاذقية

انطلقت اليوم الأحد أول رحلة قطار لنقل الحبوب من مرفأ في إلى مدينة حلب مروراً بمحافظتي حمص وحماة، بعد توقف 15 عاماً في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل منظومة النقل السككي وتعزيز دورها في نقل المواد الأساسية.



وأكد معاون مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية، محمد الحاجي، أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن النقل عبر الطرق والحد من الازدحام، إضافة إلى تقليل إهلاك البنية التحتية للطرق.



وقال إن النقل السككي يعد خياراً أكثر أماناً وقادراً على نقل كميات كبيرة من المواد، ما ينعكس إيجاباً على دعم الأمن الغذائي وخفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد السوري والناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة الأنباء " ".

وأشار الحاجي إلى أهمية تشغيل هذا الخط باعتباره أحد أهم الشرايين الحيوية للنقل السككي، لدوره في الربط بين المحافظات ونقل كميات أكبر من الحبوب والمحروقات والمواد الصناعية.



وقال إن أبرز التحديات التي واجهت للخطوط الحديدية تمثلت في اهتلاك البنية التحتية والنقص الكبير في رؤوس القاطرات، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الصيانات اللازمة وإعادة تأهيل عدد من القاطرات المتوقفة عن الخدمة، إلى جانب استكمال تأهيل الشبكة بين حلب واللاذقية ودمشق مروراً بحمص وطرطوس، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة لتعزيز أمان السير وضمان حركة القطارات بشكل آمن وسليم.