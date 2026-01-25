تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ناقلة نفط فنزويلي تغادر مباشرة إلى ميناء أميركي

Lebanon 24
25-01-2026 | 13:04
A-
A+
ناقلة نفط فنزويلي تغادر مباشرة إلى ميناء أميركي
ناقلة نفط فنزويلي تغادر مباشرة إلى ميناء أميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت وثائق وبيانات من مجموعة بورصات لندن أن ناقلة استأجرتها ⁠شركة ترافيجورا غادرت اليوم الأحد ميناء خوسيه الفنزويلي محملة بنحو مليون برميل من الخام الفنزويلي الثقيل متجهة إلى ميناء لويزيانا ⁠النفطي ‌البحري الأميركي.

وهذه هي ⁠أول شحنة تذهب مباشرة إلى ⁠الولايات المتحدة في إطار صفقة ‌توريد 50 مليون برميل تم الاتفاق عليها هذا الشهر بين كراكاس وواشنطن، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال رئيس شركة النفط الحكومية العملاقة في فنزويلا "بي دي في إس إيه"، إن فنزويلا تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 18% هذا العام من خلال إصلاحات مخطط لها ستفتح القطاع بالكامل أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
وأضاف هيكتور أوبريجون: "كان لدينا قانون لم يكن مواكباً لما نحتاجه كصناعة"، مشيراً إلى أن الهدف لعام 2026 "هو النمو بنسبة 18% على الأقل"، ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي مليون برميل يومياً.

وكان البرلمان الفنزويلي، قد أطلق يوم الخميس الماضي، نقاشاً حول مشروع قانون يهدف إلى تخفيف سيطرة الدولة على قطاع النفط الضخم في البلاد، في أول إصلاح كبير من نوعه منذ أن قام الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز بتأميم أجزاء من صناعة النفط عام 2007.

ومن شأن مشروع القانون أن يتيح فرصاً جديدة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في صناعة النفط، ويقيم آليات تحكيم دولية في النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة ناقلة نفط عملاقة للمياه الفنزويلية بعد اعتراض أميركي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط فنزويلية قرصنة بحرية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فنزويلية: انفجارات في ميناء لاغويرا بولاية فارغاس أكبر ميناء بحري فنزويلي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدولة على

الاشتراكي

يوم الأحد

البرلمان

واشنطن

رويترز

الاشتر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2026-01-25
Lebanon24
09:25 | 2026-01-25
Lebanon24
07:43 | 2026-01-25
Lebanon24
07:00 | 2026-01-25
Lebanon24
06:03 | 2026-01-25
Lebanon24
06:01 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24