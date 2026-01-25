تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
ناقلة نفط فنزويلي تغادر مباشرة إلى ميناء أميركي
Lebanon 24
25-01-2026
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت وثائق وبيانات من مجموعة بورصات
لندن
أن ناقلة استأجرتها شركة ترافيجورا غادرت اليوم الأحد ميناء خوسيه الفنزويلي محملة بنحو مليون برميل من الخام الفنزويلي الثقيل متجهة إلى ميناء لويزيانا النفطي البحري الأميركي.
وهذه هي أول شحنة تذهب مباشرة إلى الولايات المتحدة في إطار صفقة توريد 50 مليون برميل تم الاتفاق عليها هذا الشهر بين كراكاس وواشنطن، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
وفي وقت سابق، قال رئيس شركة
النفط
الحكومية العملاقة في فنزويلا "بي دي في إس إيه"، إن فنزويلا تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 18% هذا العام من خلال إصلاحات مخطط لها ستفتح القطاع بالكامل أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
وأضاف هيكتور أوبريجون: "كان لدينا قانون لم يكن مواكباً لما نحتاجه كصناعة"، مشيراً إلى أن الهدف لعام 2026 "هو النمو بنسبة 18% على الأقل"، ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي مليون برميل يومياً.
وكان
البرلمان
الفنزويلي، قد أطلق يوم الخميس الماضي، نقاشاً حول مشروع قانون يهدف إلى تخفيف سيطرة
الدولة على
قطاع النفط الضخم في البلاد، في أول إصلاح كبير من نوعه منذ أن قام الرئيس
الاشتراكي
الراحل هوجو تشافيز بتأميم أجزاء من صناعة النفط عام 2007.
ومن شأن مشروع القانون أن يتيح فرصاً جديدة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في صناعة النفط، ويقيم آليات تحكيم دولية في النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
