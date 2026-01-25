ناقلة نفط فنزويلي تغادر مباشرة إلى ميناء أميركي

أظهرت وثائق وبيانات من مجموعة بورصات أن ناقلة استأجرتها ⁠شركة ترافيجورا غادرت اليوم الأحد ميناء خوسيه الفنزويلي محملة بنحو مليون برميل من الخام الفنزويلي الثقيل متجهة إلى ميناء لويزيانا ⁠النفطي ‌البحري الأميركي.



وهذه هي ⁠أول شحنة تذهب مباشرة إلى ⁠الولايات المتحدة في إطار صفقة ‌توريد 50 مليون برميل تم الاتفاق عليها هذا الشهر بين كراكاس وواشنطن، وفقاً لوكالة " ".



وفي وقت سابق، قال رئيس شركة الحكومية العملاقة في فنزويلا "بي دي في إس إيه"، إن فنزويلا تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 18% هذا العام من خلال إصلاحات مخطط لها ستفتح القطاع بالكامل أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

وأضاف هيكتور أوبريجون: "كان لدينا قانون لم يكن مواكباً لما نحتاجه كصناعة"، مشيراً إلى أن الهدف لعام 2026 "هو النمو بنسبة 18% على الأقل"، ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي مليون برميل يومياً.



وكان الفنزويلي، قد أطلق يوم الخميس الماضي، نقاشاً حول مشروع قانون يهدف إلى تخفيف سيطرة قطاع النفط الضخم في البلاد، في أول إصلاح كبير من نوعه منذ أن قام الرئيس الراحل هوجو تشافيز بتأميم أجزاء من صناعة النفط عام 2007.



ومن شأن مشروع القانون أن يتيح فرصاً جديدة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في صناعة النفط، ويقيم آليات تحكيم دولية في النزاعات المتعلقة بالاستثمار.