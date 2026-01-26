تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027

Lebanon 24
26-01-2026 | 09:44
الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027
وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، يوم الاثنين، على حظر استيراد الغاز الروسي، ليصبح التزامها بقطع العلاقات مع أكبر مورد سابق للغاز قانونياً بحلول أواخر عام 2027.

وتم إقرار القانون خلال اجتماع لوزراء الدول الأعضاء في بروكسل، حيث صوتت كل من سلوفاكيا والمجر ضد القرار، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر عزمها الطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.

ونص القرار على وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز الواصل عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 أيلول 2027. مع إمكانية تمديد الموعد النهائي إلى 1 تشرين الثاني 2027 كحد أقصى، في حال واجهت أي دولة صعوبات في تعبئة مخزونها بغاز غير روسي قبل فصل الشتاء.

يذكر أن روسيا كانت تزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 13% في عام 2025. ومع ذلك، لا تزال بعض دول الاتحاد تدفع لموسكو مقابل واردات النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. (سكاي نيوز)
