الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027

وافقت دول بشكل نهائي، يوم الاثنين، على حظر استيراد الروسي، ليصبح التزامها بقطع العلاقات مع أكبر مورد سابق للغاز قانونياً بحلول أواخر عام 2027.



وتم إقرار القانون خلال اجتماع لوزراء في بروكسل، حيث صوتت كل من سلوفاكيا والمجر ضد القرار، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر عزمها الطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.



ونص القرار على وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز الواصل عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 أيلول 2027. مع إمكانية تمديد الموعد النهائي إلى 1 تشرين الثاني 2027 كحد أقصى، في حال واجهت أي دولة صعوبات في تعبئة مخزونها بغاز غير روسي قبل فصل الشتاء.



يذكر أن كانت تزود الاتحاد بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 13% في عام 2025. ومع ذلك، لا تزال بعض دول الاتحاد تدفع لموسكو مقابل واردات عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. (سكاي نيوز)



