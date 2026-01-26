تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
إنفيديا تتجاوز آبل وتصبح أكبر عميل لتايوان لصناعة الرقائق (TSMC)
Lebanon 24
26-01-2026
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن تصبح شركة إنفيديا أكبر عميل لشركة TSMC لتقنيات أشباه الموصلات هذا العام، متجاوزةً بذلك شركة آبل التي تُعتقد أنها العميل الأكبر حالياً.
ويُعكس هذا التحول الأهمية المتزايدة لشركة إنفيديا وسط الطلب المتصاعد على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي وبنيتها التحتية، بينما تستمر آبل في تصنيع رقائقها الرئيسية مثل سلسلة A لآيفون وسلسلة M لأجهزة الكمبيوتر عبر TSMC.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية (بلومبرغ)
Lebanon 24
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية (بلومبرغ)
26/01/2026 19:41:22
26/01/2026 19:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم المساعي الأميركية للحد من تطورهما.. هواوي وSMIC تقودان طفرة الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية
Lebanon 24
رغم المساعي الأميركية للحد من تطورهما.. هواوي وSMIC تقودان طفرة الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية
26/01/2026 19:41:22
26/01/2026 19:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر صفقة عسكرية لتايوان.. أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة بقيمة 10 مليارات دولار
Lebanon 24
أكبر صفقة عسكرية لتايوان.. أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة بقيمة 10 مليارات دولار
26/01/2026 19:41:22
26/01/2026 19:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تبلغ شركات تكنولوجيا كبرى منها "علي بابا" بتجهيز طلبات شراء رقائق "H200" من شركة "إنفيديا"
Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تبلغ شركات تكنولوجيا كبرى منها "علي بابا" بتجهيز طلبات شراء رقائق "H200" من شركة "إنفيديا"
26/01/2026 19:41:22
26/01/2026 19:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيسي
الموصل
بيوتر
ايوان
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
وول ستريت يسجل ارتفاعات متواضعة مع ترقب أرباح كبرى وقرار الفيدرالي
Lebanon 24
وول ستريت يسجل ارتفاعات متواضعة مع ترقب أرباح كبرى وقرار الفيدرالي
10:58 | 2026-01-26
26/01/2026 10:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر
Lebanon 24
الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر
10:52 | 2026-01-26
26/01/2026 10:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027
09:44 | 2026-01-26
26/01/2026 09:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تفتح سوق الترميز العقاري للمستثمرين العالميين في حزيران
Lebanon 24
السعودية تفتح سوق الترميز العقاري للمستثمرين العالميين في حزيران
06:36 | 2026-01-26
26/01/2026 06:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة.. "مجموعة الحبتور" تتحرك ضد حكومة لبنان
Lebanon 24
خسائر كبيرة.. "مجموعة الحبتور" تتحرك ضد حكومة لبنان
05:31 | 2026-01-26
26/01/2026 05:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:58 | 2026-01-26
وول ستريت يسجل ارتفاعات متواضعة مع ترقب أرباح كبرى وقرار الفيدرالي
10:52 | 2026-01-26
الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر
09:44 | 2026-01-26
الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027
06:36 | 2026-01-26
السعودية تفتح سوق الترميز العقاري للمستثمرين العالميين في حزيران
05:31 | 2026-01-26
خسائر كبيرة.. "مجموعة الحبتور" تتحرك ضد حكومة لبنان
04:00 | 2026-01-26
نقابات موظفي المطاعم ترفض "التسعير بالليرة": قرار اعتباطي يهدد لقمة عيشنا
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 19:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 19:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 19:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24