Najib Mikati
إقتصاد

إنفيديا تتجاوز آبل وتصبح أكبر عميل لتايوان لصناعة الرقائق (TSMC)

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:54
إنفيديا تتجاوز آبل وتصبح أكبر عميل لتايوان لصناعة الرقائق (TSMC)
من المتوقع أن تصبح شركة إنفيديا أكبر عميل لشركة TSMC لتقنيات أشباه الموصلات هذا العام، متجاوزةً بذلك شركة آبل التي تُعتقد أنها العميل الأكبر حالياً.

ويُعكس هذا التحول الأهمية المتزايدة لشركة إنفيديا وسط الطلب المتصاعد على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي وبنيتها التحتية، بينما تستمر آبل في تصنيع رقائقها الرئيسية مثل سلسلة A لآيفون وسلسلة M لأجهزة الكمبيوتر عبر TSMC.
