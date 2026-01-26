تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

وول ستريت يسجل ارتفاعات متواضعة مع ترقب أرباح كبرى وقرار الفيدرالي

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:58
وول ستريت يسجل ارتفاعات متواضعة مع ترقب أرباح كبرى وقرار الفيدرالي
ارتفعت مؤشرات البورصة الأميركية بشكل طفيف خلال تداولات يوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لسلسلة تقارير أرباح هامة واجتماع المركزي الأميركي المقرر هذا الأسبوع.

حركة المؤشرات:

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%.

صعد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 0.4%.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.

عوامل التأثير:

تطورات سياسية وتجارية: أثارت تعليقات للرئيس دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع مخاوف بشأن السياسة التجارية، حيث هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الكندية في حال أبرمت كندا اتفاقية تجارية مع الصين، وهو ما نفته أوتاوا. كما تسببت التوترات المحيطة بمناقشات تمويل الحكومة الأميركية في حالة من الحذر.

التحول نحو الملاذات الآمنة: ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مسجلة مستوى قياسياً جديداً فوق 5100 دولار للأونصة، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد المخاطر السياسية والمالية.

ترقب موسم الأرباح: يتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى نشر أكثر من 90 شركة من مؤشر S&P 500 تقاريرها المالية، بما في ذلك شركات كبرى مثل آبل وميتا ومايكروسوفت. وقد بدأ الموسم بقوة، حيث تفوقت 76% من الشركات على توقعات المحللين.

اجتماع المركزي الأميركي: يترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث من المتوقع الإبقاء عليها دون تغيير، مع البحث عن إشارات حول التوقيت المحتمل لبدء خفضها لاحقاً.

يأتي هذا الأداء بعد أسبوع من الخسائر في وول ستريت، حيث خسر مؤشر S&P 500 حوالي 0.4% الأسبوع الماضي مسجلاً ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
وول ستريت جورنال عن ترامب: على الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي التنسيق معي بشأن معدلات الفائدة
مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية
وكالة الأنباء الفرنسية: شركات النفط العملاقة تسجل ارتفاعا عند فتح وول ستريت في ظل توقعات الإنتاج في فنزويلا
"وول ستريت" تنهي 2025 بمكاسب سنوية كبيرة
