19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
إقتصاد
الهند والاتحاد الأوروبي يختتمان المفاوضات على اتفاق تجاري تاريخي
Lebanon 24
26-01-2026
|
23:00
قال وزير التجارة
الهندي
راجيش أجراوال، اليوم الاثنين، إن
الهند
والاتحاد
الأوروبي
اختتما المفاوضات بشأن اتفاق تجاري وصفه الجانبان بالتاريخي، وذلك في ظل العلاقات المتوترة مع
الولايات المتحدة
.
وأضاف أن الاتفاق "سيكون صفقة متوازنة ومستقبلية تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي أفضل مع
الاتحاد الأوروبي
، كما ستدفع هذه الصفقة التجارة والاستثمار بين الجانبين قدماً"، وفقاً لـ"
رويترز
".
وكان
وزير الخارجية
الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال خلال زيارة إلى نيودلهي الأسبوع الماضي إنه من المرجح إبرام اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف ألباريس عقب اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار والرئيسة
الهندية
دروبادي مورمو في
دلهي
"كل شيء يسير بشكل ممتاز. ولا نتوقع أي عائق".
