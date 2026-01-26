تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الهند والاتحاد الأوروبي يختتمان المفاوضات على اتفاق تجاري تاريخي

Lebanon 24
26-01-2026 | 23:00
الهند والاتحاد الأوروبي يختتمان المفاوضات على اتفاق تجاري تاريخي
قال وزير التجارة الهندي راجيش أجراوال، اليوم الاثنين، إن الهند والاتحاد الأوروبي اختتما المفاوضات بشأن اتفاق تجاري وصفه الجانبان بالتاريخي، وذلك في ظل العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتفاق "سيكون صفقة متوازنة ومستقبلية تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي أفضل مع الاتحاد الأوروبي، كما ستدفع هذه الصفقة التجارة والاستثمار بين الجانبين قدماً"، وفقاً لـ"رويترز".

وكان وزير الخارجية ‍الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال خلال زيارة إلى ‍نيودلهي الأسبوع الماضي إنه من المرجح إبرام اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف ألباريس عقب اجتماعات ثنائية ⁠مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار والرئيسة الهندية دروبادي مورمو في دلهي "كل شيء يسير بشكل ممتاز. ولا نتوقع أي عائق". 
مواضيع ذات صلة
تفاق تجاري "تاريخي" بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: الهند وقعت مع الاتحاد الأوروبي اليوم أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: توصلنا لاتفاق تجاري مع الهند
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الأوروبي

الهندية

راماني

رويترز

