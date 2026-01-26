الهند والاتحاد الأوروبي يختتمان المفاوضات على اتفاق تجاري تاريخي

قال وزير التجارة راجيش أجراوال، اليوم الاثنين، إن والاتحاد اختتما المفاوضات بشأن اتفاق تجاري وصفه الجانبان بالتاريخي، وذلك في ظل العلاقات المتوترة مع .



وأضاف أن الاتفاق "سيكون صفقة متوازنة ومستقبلية تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي أفضل مع ، كما ستدفع هذه الصفقة التجارة والاستثمار بين الجانبين قدماً"، وفقاً لـ" ".



وكان ‍الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال خلال زيارة إلى ‍نيودلهي الأسبوع الماضي إنه من المرجح إبرام اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف ألباريس عقب اجتماعات ثنائية ⁠مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار والرئيسة دروبادي مورمو في "كل شيء يسير بشكل ممتاز. ولا نتوقع أي عائق".

Advertisement