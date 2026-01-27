تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الذهب يسجل مستوى غير مسبوق.. تجاوز 5291 دولاراً للأوقية
Lebanon 24
27-01-2026
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل
الذهب
، الأربعاء، مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في المعاملات الفورية عند 5291.52 دولار للأوقية لأول مرة.
وارتفع الذهب 18% منذ بداية 2026، وهو ما يضاف إلى مكاسب حققها العام الماضي بسبب عوامل، منها استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، ومشتريات البنوك المركزية القوية.
ويتوقع
دويتشه بنك
وسوسيتيه جنرال أن تصل أسعار الذهب إلى ستة آلاف دولار للأوقية في 2026، مما يسلط الضوء على وجود
آفاق
لتحقيق المزيد من المكاسب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولارا للأوقية
Lebanon 24
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولارا للأوقية
28/01/2026 12:54:37
28/01/2026 12:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 5242 دولار للأوقية
Lebanon 24
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 5242 دولار للأوقية
28/01/2026 12:54:37
28/01/2026 12:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويسجل 5291 دولار للأونصة
Lebanon 24
الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويسجل 5291 دولار للأونصة
28/01/2026 12:54:37
28/01/2026 12:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضّة تسجّل مستوى قياسياً جديداً عند 96.62 دولارا للأوقية
Lebanon 24
الفضّة تسجّل مستوى قياسياً جديداً عند 96.62 دولارا للأوقية
28/01/2026 12:54:37
28/01/2026 12:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سوسيتيه جنرال
دويتشه بنك
الملا
مشتري
آفاق
يوسي
جيوس
تابع
قد يعجبك أيضاً
تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في أميركا
Lebanon 24
تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في أميركا
03:39 | 2026-01-28
28/01/2026 03:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسييل جزء من ذهب لبنان.. هل يتحقق؟
Lebanon 24
تسييل جزء من ذهب لبنان.. هل يتحقق؟
03:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر
02:25 | 2026-01-28
28/01/2026 02:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب.. تراجع في أسعار الدولار
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب.. تراجع في أسعار الدولار
00:34 | 2026-01-28
28/01/2026 12:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق "تاريخي" بين الهند وأوروبا... من هم الرابحون والخاسرون
Lebanon 24
اتفاق "تاريخي" بين الهند وأوروبا... من هم الرابحون والخاسرون
23:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
11:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
10:30 | 2026-01-27
27/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن وفيق صفا... ماذا يحدث داخل "حزب الله"؟
Lebanon 24
بشأن وفيق صفا... ماذا يحدث داخل "حزب الله"؟
07:11 | 2026-01-27
27/01/2026 07:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم
Lebanon 24
كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم
12:04 | 2026-01-27
27/01/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:39 | 2026-01-28
تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في أميركا
03:15 | 2026-01-28
تسييل جزء من ذهب لبنان.. هل يتحقق؟
02:25 | 2026-01-28
مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر
00:34 | 2026-01-28
بعد تصريحات ترامب.. تراجع في أسعار الدولار
23:00 | 2026-01-27
اتفاق "تاريخي" بين الهند وأوروبا... من هم الرابحون والخاسرون
14:46 | 2026-01-27
الاتحاد الأوروبي ينهي حقبة الغاز الروسي بحلول عام 2027
فيديو
يوم ثان من دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026 (نقل مباشر)
Lebanon 24
يوم ثان من دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026 (نقل مباشر)
03:57 | 2026-01-28
28/01/2026 12:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 12:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 12:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24