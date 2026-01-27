الذهب يسجل مستوى غير مسبوق.. تجاوز 5291 دولاراً للأوقية

سجل ، الأربعاء، مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في المعاملات الفورية عند 5291.52 دولار للأوقية لأول مرة.



وارتفع الذهب 18% منذ بداية 2026، وهو ما يضاف إلى مكاسب حققها العام الماضي بسبب عوامل، منها استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، ومشتريات البنوك المركزية القوية.



ويتوقع وسوسيتيه جنرال أن تصل أسعار الذهب إلى ستة آلاف دولار للأوقية في 2026، مما يسلط الضوء على وجود لتحقيق المزيد من المكاسب.

Advertisement