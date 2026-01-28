بعد تصريحات ترامب.. تراجع في أسعار الدولار

واجه الدولار " " إذ تحرك بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات اليوم الأربعاء بعد أن تجاهل تراجعه في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأميركية وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني.



وتجاوز اليورو مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021 وتراجع قليلا خلال الجلسة مسجلا 1.2015 دولار، بينما اقترب من أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلا 1.3823 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 95.964 بعد انخفاضه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة عندما وصل إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.566.

