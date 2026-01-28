تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

بعد تصريحات ترامب.. تراجع في أسعار الدولار

Lebanon 24
28-01-2026 | 00:34
بعد تصريحات ترامب.. تراجع في أسعار الدولار
واجه الدولار "أزمة ثقة" إذ تحرك بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات اليوم الأربعاء بعد أن تجاهل الرئيس دونالد ترامب تراجعه في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأميركية وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني.

وتجاوز اليورو مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021 وتراجع قليلا خلال الجلسة مسجلا 1.2015 دولار، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلا 1.3823 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 95.964 بعد انخفاضه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة عندما وصل إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.566.
