مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر

صعدت أسعار اليوم مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عاصفة عطلت إنتاج وصادرات الخام في ، في حين قدم التوتر في دعما إضافيا، بحسب وكالة " ".

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.62% إلى 67.99 دولارا للبرميل، وقبل ذلك بدقائق سجلت العقود قراءة فوق مستوى 68 دولارا للمرة الأولى منذ 29 أيلول الماضي.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب الوسيط" بنسبة 0.82% إلى 62.9 دولارا للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

Advertisement