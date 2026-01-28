وزارة النقل السورية تنفي إصدار قانون جديد لاستبدال السيارات

نفت ما يتم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات مشمولة به.



وجاء النفي في بيان رسمي للوزارة نشرته في قناتها بتطبيق " "، وأكدت فيه أن التصريحات المنسوبة لمدير نقل ، والتي أشارت إلى فكرة استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي لها، قيد دراسة فقط.



وقالت الوزارة إن الأمر لا يزال في مرحلة البحث والتقييم، ولم يصدر بشأنه أي قانون أو قرار نافذ حتى تاريخه.



كذلك أشارت الوزارة إلى أنها تسعى دائما إلى تطوير قطاع النقل من خلال دراسة تشريعات وسياسات تراعي مصلحة المواطنين. واختتم البيان بالتأكيد على أن أي قرارات تتخذ سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

