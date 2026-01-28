تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

وزارة النقل السورية تنفي إصدار قانون جديد لاستبدال السيارات

Lebanon 24
28-01-2026 | 15:35
وزارة النقل السورية تنفي إصدار قانون جديد لاستبدال السيارات
وزارة النقل السورية تنفي إصدار قانون جديد لاستبدال السيارات photos 0
نفت وزارة النقل السورية ما يتم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات مشمولة به.

وجاء النفي في بيان رسمي للوزارة نشرته في قناتها بتطبيق "تلغرام"، وأكدت فيه أن التصريحات المنسوبة لمدير نقل دمشق، والتي أشارت إلى فكرة استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي لها، قيد دراسة فقط.

وقالت الوزارة إن الأمر لا يزال في مرحلة البحث والتقييم، ولم يصدر بشأنه أي قانون أو قرار نافذ حتى تاريخه.

كذلك أشارت الوزارة إلى أنها تسعى دائما إلى تطوير قطاع النقل من خلال دراسة تشريعات وسياسات تراعي مصلحة المواطنين. واختتم البيان بالتأكيد على أن أي قرارات تتخذ سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وزارة النقل السورية

تم الإعلان عنه

النقل السورية

وزارة النقل

السورية

تلغرام

سورية

دمشق

