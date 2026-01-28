تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الريال الإيراني يواصل الانهيار ويصل إلى 1.6 مليون مقابل الدولار

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:00
الريال الإيراني يواصل الانهيار ويصل إلى 1.6 مليون مقابل الدولار
الريال الإيراني يواصل الانهيار ويصل إلى 1.6 مليون مقابل الدولار photos 0
تراجع سعر صرف الريال الإيراني إلى 1.6 مليون ريال مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى منخفض جديد لليوم الثاني على التوالي.

وخلال تعاملات الثلاثاء، تراجع سعر صرف الريال الإيراني إلى 1.5 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، وذلك عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد على خلفية الأزمات الاقتصادية.

وعرضت محلات الصرافة هذا السعر في وقت لا تزال إيران تعاني فيه من تبعات العقوبات الدولية، خاصة تلك المرتبطة ببرنامجها النووي، وسوء الإدارة من قبل المسؤولين الحكوميين.

وبدأت الاحتجاجات في إيران يوم 28 كانون الأول الماضي، جراء انهيار العملة الإيرانية، الريال، وسرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

وانزلق الريال الإيراني إلى دوامة هبوط جديدة حيث أدت الإجراءات الأميركية إلى قطع إيران عن تدفق الدولار الحيوي من العراق، وخفضت بشكل كبير عائداتها من العملات الأجنبية من مبيعات النفط.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني تراجع من نحو 550 مليار دولار قبل عامين إلى ما يقارب 356 مليار دولار حالياً، أي بخسارة تقترب من 200 مليار دولار خلال عامين فقط، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي بدأت في القطاع المصرفي وامتدت إلى تداعيات سياسية واجتماعية واسعة. (العربية)
