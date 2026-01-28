تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.. الذهب قرب 5600 دولار

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:48
مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.. الذهب قرب 5600 دولار
مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.. الذهب قرب 5600 دولار photos 0
مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولاراً.

بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 5511.79 دولار للأونصة بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق.

وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة: "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية"، وفقاً لوكالة "رويترز".
