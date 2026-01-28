مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.. الذهب قرب 5600 دولار

مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولاراً.



بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعد سعر في المعاملات الفورية 2.1% إلى 5511.79 دولار للأونصة بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق.



وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة: "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية"، وفقاً لوكالة " ".

