إقتصاد
مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.. الذهب قرب 5600 دولار
Lebanon 24
28-01-2026
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولاراً.
بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعد سعر
الذهب
في المعاملات الفورية 2.1% إلى 5511.79 دولار للأونصة بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة: "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية"، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
