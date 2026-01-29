"تسلا" تستثمر ملياري دولار في "إكس إيه.آي"

قالت شركة أمس الأربعاء إنها ستستثمر ملياري دولار في شركة .آي للذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ، وإن خطط إنتاج سيارة الأجرة ذاتية القيادة (سايبركاب) تسير الصحيح هذا العام.



وتدعم هذه الأنباء خطة ماسك لتحويل "تسلا" من سيارات كهربائية إلى شركة ذكاء اصطناعي، وهو أمر أساسي لتقديرات قيمة الشركة البالغة حوالي 1.5 تريليون دولار، في حين أن طمأنة المستثمرين بشأن خطط الإنتاج أمر بالغ الأهمية لتهدئة مخاوفهم مع إخفاق "تسلا" مراراً في الوفاء بالوعود التي قطعها ماسك، وفقاً لوكالة " ".



لكن خطة ماسك لتصنيع سيارات سايبركاب والروبوتات وشاحنات سيمي وسيارات الرياضية ستتطلب سلسلة من الاستثمارات في المصانع سترفع النفقات الرأسمالية إلى أكثر من 20 مليار دولار هذا العام، حسبما قال المدير المالي للشركة فايباف تانيجا. وهذا أكثر من مثلي مبلغ 8.5 مليار دولار في عام 2025.

