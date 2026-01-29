تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
"تسلا" تستثمر ملياري دولار في "إكس إيه.آي"
Lebanon 24
29-01-2026
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة
تسلا
أمس الأربعاء إنها ستستثمر ملياري دولار في شركة
إكس إيه
.آي للذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون
ماسك
، وإن خطط إنتاج سيارة الأجرة ذاتية القيادة (سايبركاب) تسير
على الطريق
الصحيح هذا العام.
وتدعم هذه الأنباء خطة ماسك لتحويل "تسلا" من
شركة تصنيع
سيارات كهربائية إلى شركة ذكاء اصطناعي، وهو أمر أساسي لتقديرات قيمة الشركة البالغة حوالي 1.5 تريليون دولار، في حين أن طمأنة المستثمرين بشأن خطط الإنتاج أمر بالغ الأهمية لتهدئة مخاوفهم مع إخفاق "تسلا" مراراً في الوفاء بالوعود التي قطعها ماسك، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
لكن خطة ماسك لتصنيع سيارات سايبركاب والروبوتات وشاحنات سيمي وسيارات
رودستر
الرياضية ستتطلب سلسلة من الاستثمارات في المصانع سترفع النفقات الرأسمالية إلى أكثر من 20 مليار دولار هذا العام، حسبما قال المدير المالي للشركة فايباف تانيجا. وهذا أكثر من مثلي مبلغ 8.5 مليار دولار في عام 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
Lebanon 24
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
29/01/2026 11:00:53
29/01/2026 11:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": "أوبن إيه آي" تسعى لجمع نحو 100 مليار دولار في خطة قد ترفع قيمة الشركة لـ830 مليار دولار
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": "أوبن إيه آي" تسعى لجمع نحو 100 مليار دولار في خطة قد ترفع قيمة الشركة لـ830 مليار دولار
29/01/2026 11:00:53
29/01/2026 11:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سقطت "السي آي إيه" في أكبر عمليات التضليل الكوبية؟
Lebanon 24
كيف سقطت "السي آي إيه" في أكبر عمليات التضليل الكوبية؟
29/01/2026 11:00:53
29/01/2026 11:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
Lebanon 24
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
29/01/2026 11:00:53
29/01/2026 11:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك
شركة تصنيع
على الطريق
إكس إيه
رودستر
الرياض
رويترز
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لوك أويل" الروسية للنفط توافق على بيع أصولها الدولية لـ "كارلايل" الأميركية
Lebanon 24
"لوك أويل" الروسية للنفط توافق على بيع أصولها الدولية لـ "كارلايل" الأميركية
02:46 | 2026-01-29
29/01/2026 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس تستضيف وفدًا عراقيًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي
Lebanon 24
طرابلس تستضيف وفدًا عراقيًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي
02:34 | 2026-01-29
29/01/2026 02:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مع مخاوف قصف إيران.. النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي
Lebanon 24
مع مخاوف قصف إيران.. النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي
00:35 | 2026-01-29
29/01/2026 12:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب قرب 5600 دولار
Lebanon 24
الذهب قرب 5600 دولار
23:48 | 2026-01-28
28/01/2026 11:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الريال الإيراني يواصل الانهيار ويصل إلى 1.6 مليون مقابل الدولار
Lebanon 24
الريال الإيراني يواصل الانهيار ويصل إلى 1.6 مليون مقابل الدولار
23:00 | 2026-01-28
28/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:46 | 2026-01-29
"لوك أويل" الروسية للنفط توافق على بيع أصولها الدولية لـ "كارلايل" الأميركية
02:34 | 2026-01-29
طرابلس تستضيف وفدًا عراقيًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي
00:35 | 2026-01-29
مع مخاوف قصف إيران.. النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي
23:48 | 2026-01-28
الذهب قرب 5600 دولار
23:00 | 2026-01-28
الريال الإيراني يواصل الانهيار ويصل إلى 1.6 مليون مقابل الدولار
15:50 | 2026-01-28
الذهب يسجل رقمًا قياسيًا.. هكذا أصبحت الأسعار
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 11:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 11:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 11:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24