Najib Mikati
إقتصاد

مع تحسن الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والفضة وهذه آخر الارقام

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:55
مع تحسن الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والفضة وهذه آخر الارقام
مع تحسن الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والفضة وهذه آخر الارقام photos 0
تراجعت أسعار الذهب بعد أول انخفاض لها منذ نحو أسبوعين، مع صعود الدولار الأميركي عقب تقرير أفاد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

انخفضت السبائك بما يصل إلى 4.8% يوم الجمعة، بعدما كانت قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بنسبة وصلت إلى 1.4%، مواصلةً التقلبات الحادة التي قطعت موجة صعود قياسية في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار بما يصل إلى 0.5%، ما جعل المعادن النفيسة أكثر كلفة لمعظم المشترين.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من الخُمس منذ بداية العام، مدعوماً بقلب ترمب للنظام الدولي وهجماته على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال التوترات مرتفعة بعد تهديد ترامب بمهاجمة إيران، إلى جانب قوله إنه سيفرض رسوماً جمركية على أي دول توفر النفط لكوبا. كما هزّت الأسواق سلسلة من التهديدات الجمركية تجاه أوروبا وكندا وكوريا الجنوبية.

وتراجعت الفضة بنسبة 4.3% إلى 110.67 دولارات. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.3%، فيما هبط كل من البلاتين والبلاديوم. (الشرق)
