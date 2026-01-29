مع تحسن الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والفضة وهذه آخر الارقام

تراجعت أسعار بعد أول انخفاض لها منذ نحو أسبوعين، مع صعود الدولار الأميركي عقب تقرير أفاد بأن الأميركي ترمب تستعد لترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



انخفضت السبائك بما يصل إلى 4.8% يوم الجمعة، بعدما كانت قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بنسبة وصلت إلى 1.4%، مواصلةً التقلبات الحادة التي قطعت موجة صعود قياسية في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار بما يصل إلى 0.5%، ما جعل النفيسة أكثر كلفة لمعظم المشترين.



وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من الخُمس منذ بداية العام، مدعوماً بقلب ترمب للنظام الدولي وهجماته على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.



ولا تزال التوترات مرتفعة بعد تهديد بمهاجمة ، إلى جانب قوله إنه سيفرض رسوماً جمركية على أي دول توفر لكوبا. كما هزّت الأسواق سلسلة من التهديدات الجمركية تجاه وكندا وكوريا الجنوبية.



وتراجعت الفضة بنسبة 4.3% إلى 110.67 دولارات. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.3%، فيما هبط كل من البلاتين والبلاديوم. (الشرق)

Advertisement