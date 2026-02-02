"بيتكوين" تهبط إلى قاع 10 أشهر

هبطت عملة بيتكوين إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولار، اليوم الاثنين، فيما هبطت عملة إيثر إلى أدنى مستوى منذ 22 حزيران عند 2166.79 دولار.



وخيم التراجع على أغلب العملات المشفرة، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 3.68% إلى نحو 2.57 تريليون دولار منها نحو 1.5 تريليون دولار القيمة السوقية لعملة بيتكوين.



وخسرت عملة بيتكوين أكثر من 14% من قيمتها في أسبوع مع استمرار تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول مرتفعة المخاطر.



وتراجعت عملة الريبل (XRP) بنحو 6.8% وسولانا بنسبة 5.8% و"بي إن بي" بنسبة 4.96%، وفقاً لبيانات "coinmarketcap".

Advertisement