إقتصاد
"بيتكوين" تهبط إلى قاع 10 أشهر
Lebanon 24
02-02-2026
|
00:55
photos
هبطت عملة بيتكوين إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولار، اليوم الاثنين، فيما هبطت عملة إيثر إلى أدنى مستوى منذ 22 حزيران عند 2166.79 دولار.
وخيم التراجع على أغلب العملات المشفرة، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 3.68% إلى نحو 2.57 تريليون دولار منها نحو 1.5 تريليون دولار القيمة السوقية لعملة بيتكوين.
وخسرت عملة بيتكوين أكثر من 14% من قيمتها في أسبوع مع استمرار تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول مرتفعة المخاطر.
وتراجعت عملة الريبل (XRP) بنحو 6.8% وسولانا بنسبة 5.8% و"بي إن بي" بنسبة 4.96%، وفقاً لبيانات "coinmarketcap".
