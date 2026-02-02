تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

"بيتكوين" تهبط إلى قاع 10 أشهر

Lebanon 24
02-02-2026 | 00:55
هبطت عملة بيتكوين إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولار، اليوم الاثنين، فيما هبطت عملة إيثر إلى أدنى مستوى منذ 22 حزيران عند 2166.79 دولار.

وخيم التراجع على أغلب العملات المشفرة، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 3.68% إلى نحو 2.57 تريليون دولار منها نحو 1.5 تريليون دولار القيمة السوقية لعملة بيتكوين.

وخسرت عملة بيتكوين أكثر من 14% من قيمتها في أسبوع مع استمرار تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول مرتفعة المخاطر.

وتراجعت عملة الريبل (XRP) بنحو 6.8% وسولانا بنسبة 5.8% و"بي إن بي" بنسبة 4.96%، وفقاً لبيانات "coinmarketcap".
