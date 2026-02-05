تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تراجع الوظائف في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات

Lebanon 24
05-02-2026 | 14:11
A-
A+
تراجع الوظائف في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات
تراجع الوظائف في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في كانون الأول، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، في مؤشر على تراجع ظروف سوق العمل بنهاية عام 2025.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره «مسح فرص العمل ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر يوم الخميس، بأن عدد الوظائف الشاغرة، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً على الطلب على العمالة، انخفض بمقدار 386 ألف وظيفة ليصل إلى 6.542 مليون وظيفة بنهاية كانون الأول، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول2020.

كما تم تعديل بيانات تشرين الثاني بالخفض لتُظهر 6.928 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم المُعلن سابقاً البالغ 7.146 مليون، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 7.20 مليون وظيفة شاغرة.

وعلى صعيد حركة الوظائف، ارتفع عددها بمقدار 172 ألف وظيفة ليصل إلى 5.293 مليون وظيفة في كانون الأول، وهو مستوى يظل منخفضاً مقارنة بالمعايير التاريخية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تراجع عجز الموازنة الأميركية إلى أدنى مستوى في 3 سنوات
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع حاد في عائدات النفط والغاز الروسية إلى أدنى مستوى منذ 2020
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب إحصاءات العمل

الولايات المتحدة

وزارة العمل

أمريكا

رويترز

دوران

ايير

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:46 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:21 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-02-06
Lebanon24
04:12 | 2026-02-06
Lebanon24
03:46 | 2026-02-06
Lebanon24
03:45 | 2026-02-06
Lebanon24
03:21 | 2026-02-06
Lebanon24
02:16 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24