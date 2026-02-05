تراجع الوظائف في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات

تراجعت فرص العمل في إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في كانون الأول، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، في مؤشر على تراجع ظروف سوق العمل بنهاية عام 2025.

وأفاد التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره «مسح فرص العمل ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر يوم الخميس، بأن عدد الوظائف الشاغرة، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً على الطلب على العمالة، انخفض بمقدار 386 ألف وظيفة ليصل إلى 6.542 مليون وظيفة بنهاية كانون الأول، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول2020.

كما تم تعديل بيانات تشرين الثاني بالخفض لتُظهر 6.928 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم المُعلن سابقاً البالغ 7.146 مليون، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 7.20 مليون وظيفة شاغرة.

وعلى صعيد حركة الوظائف، ارتفع عددها بمقدار 172 ألف وظيفة ليصل إلى 5.293 مليون وظيفة في كانون الأول، وهو مستوى يظل منخفضاً مقارنة بالمعايير التاريخية.