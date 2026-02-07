تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
لأول مرة تاريخياً.. داو جونز يرتفع فوق مستوى 50 ألف نقطة
Lebanon 24
07-02-2026
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل المؤشر
داو جونز
الصناعي مستوى ارتفاع تاريخي بلغ 50 ألف نقطة في جلسة الجمعة واختتم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداولات على ارتفاع كبير أيضاً في وقت زاد فيه سهم إنفيديا وغيرها من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.
لكن سهم "أمازون" تراجع بنسبة 5.5% بعد أن توقعت الشركة العملاقة في مجال الحوسبة السحابية زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وهبطت أسهم الشركة بعد إعلانها عن نيتها زيادة نفقاتها الرأسمالية بأكثر من 50% هذا العام، مما زاد من حدة المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
، وذلك عقب إعلان مماثل من شركة ألفابت يوم الأربعاء، وفق "
رويترز
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب بعد اختراق داو جونز حاجز الـ 50 ألف نقطة: تهانينا لأميركا
Lebanon 24
ترامب بعد اختراق داو جونز حاجز الـ 50 ألف نقطة: تهانينا لأميركا
07/02/2026 23:29:47
07/02/2026 23:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بفضل ارتفاع أسهم القطاع المالي.. "داو جونز" يرتفع 600 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً
Lebanon 24
بفضل ارتفاع أسهم القطاع المالي.. "داو جونز" يرتفع 600 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً
07/02/2026 23:29:47
07/02/2026 23:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الكندي يرتفع لأعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2024
Lebanon 24
الدولار الكندي يرتفع لأعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2024
07/02/2026 23:29:47
07/02/2026 23:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان 2025
Lebanon 24
سعر "بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان 2025
07/02/2026 23:29:47
07/02/2026 23:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
شركة ألفا
داو جونز
رويترز
بيرة
جونز
الصن
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية
Lebanon 24
سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية
10:37 | 2026-02-07
07/02/2026 10:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناس سوريا".. شركة طيران مشتركة بين دمشق والرياض
Lebanon 24
"ناس سوريا".. شركة طيران مشتركة بين دمشق والرياض
10:28 | 2026-02-07
07/02/2026 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
Lebanon 24
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
09:53 | 2026-02-07
07/02/2026 09:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
08:44 | 2026-02-07
07/02/2026 08:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا والسعودية توقعان عقوداً استراتيجية
Lebanon 24
سوريا والسعودية توقعان عقوداً استراتيجية
08:09 | 2026-02-07
07/02/2026 08:09:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:37 | 2026-02-07
سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية
10:28 | 2026-02-07
"ناس سوريا".. شركة طيران مشتركة بين دمشق والرياض
09:53 | 2026-02-07
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
08:44 | 2026-02-07
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
08:09 | 2026-02-07
سوريا والسعودية توقعان عقوداً استراتيجية
07:33 | 2026-02-07
على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.. أميركا والهند تبرمان إتّفاقاً تجاريّاً
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24