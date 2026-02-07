تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

لأول مرة تاريخياً.. داو جونز يرتفع فوق مستوى 50 ألف نقطة

Lebanon 24
07-02-2026 | 02:27
لأول مرة تاريخياً.. داو جونز يرتفع فوق مستوى 50 ألف نقطة
سجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى ارتفاع تاريخي بلغ 50 ألف نقطة في جلسة الجمعة واختتم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداولات على ارتفاع كبير أيضاً في وقت زاد فيه سهم إنفيديا وغيرها من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

لكن سهم "أمازون" تراجع بنسبة 5.5% بعد أن توقعت الشركة العملاقة في مجال الحوسبة السحابية زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وهبطت أسهم الشركة بعد إعلانها عن نيتها زيادة نفقاتها الرأسمالية بأكثر من 50% هذا العام، مما زاد من حدة المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب إعلان مماثل من شركة ألفابت يوم الأربعاء، وفق "رويترز".
