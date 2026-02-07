مع نظرة مستقبلية مستقرة.. S تثبت تصنيف العراق الائتماني

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "S&P"، تصنيف الائتماني عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فلا يزال العراق ملتزماً بالسعي نحو الاستقرار والنمو المستدام، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحرب ضد الإرهاب والتقلبات الاقتصادية.



وقد ركّزت الحكومة على إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين ، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، بدعم من التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير .

وأشار إلى أن نموذج النمو القائم على كان مصدراً رئيسياً للتقلبات الاقتصادية في العراق، وهو ما حدّ من قدرته على تحقيق نمو مستقر وتنمية مستدامة. ويجعل استمرار الاعتماد على عائدات النفط الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر في ظل التحول العالمي المتسارع نحو خفض الانبعاثات الكربونية.



وأوضح البنك أن العراق يُعدّ من بين أكثر البلدان تعرضاً لتأثيرات تغيّر المناخ وصدماته، سواء من حيث المخاطر الفيزيائية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه والظواهر المناخية الشديدة، أو من حيث مواطن الضعف المالية التي تفاقم هذه التحديات.