مع نظرة مستقبلية مستقرة.. S تثبت تصنيف العراق الائتماني

إقتصاد
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "S&P" تثبت تصنيف العراق الائتماني
Lebanon 24
07-02-2026
|
03:35
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "S&P"، تصنيف
العراق
الائتماني عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فلا يزال العراق ملتزماً بالسعي نحو الاستقرار والنمو المستدام، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحرب ضد الإرهاب والتقلبات الاقتصادية.
وقد ركّزت الحكومة على إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين
الخدمات العامة
، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، بدعم من
الشراكات الدولية
التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير
رأس المال
البشري
.
وأشار
البنك الدولي
إلى أن نموذج النمو القائم على
النفط
كان مصدراً رئيسياً للتقلبات الاقتصادية في العراق، وهو ما حدّ من قدرته على تحقيق نمو مستقر وتنمية مستدامة. ويجعل استمرار الاعتماد على عائدات النفط الاقتصاد
العراقي
أكثر عرضة للمخاطر في ظل التحول العالمي المتسارع نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح البنك أن العراق يُعدّ من بين أكثر البلدان تعرضاً لتأثيرات تغيّر المناخ وصدماته، سواء من حيث المخاطر الفيزيائية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه والظواهر المناخية الشديدة، أو من حيث مواطن الضعف المالية التي تفاقم هذه التحديات.
