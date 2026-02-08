تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الهند وماليزيا تعززان التعاون الاستراتيجي بتوقيع 11 اتفاقية

Lebanon 24
08-02-2026 | 08:04
الهند وماليزيا تعززان التعاون الاستراتيجي بتوقيع 11 اتفاقية
جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في آب 2024.
مواضيع ذات صلة
لبنان والأردن يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع 20 اتفاقية مشتركة
وزير الدفاع الصيني: الصين راغبة في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا
توقيع مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند
لافروف: الحدث الأهم في علاقاتنا مع إيران هو توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل
