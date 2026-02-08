تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة

Lebanon 24
08-02-2026 | 11:57
A-
A+
السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة
السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان، معتصم أحمد صالح، عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية في إطار برامج الإنعاش المبكر، موضحاً أن ألفي وظيفة منها نُفذت بالفعل في ولاية الخرطوم.

وقال صالح إن هذه الوظائف تتركز في قطاعات حيوية مرتبطة مباشرة بجهود إعادة الإعمار، مثل أعمال النقاشة والكهرباء وتوصيلات المياه والنظافة والترميم والبناء، وهي المجالات الأكثر طلباً في الولايات المتأثرة بالحرب.

وأوضح أن غياب قاعدة بيانات دقيقة للأسر الفقيرة نتيجة ظروف الحرب يجعل الأولوية حالياً لتهيئة بيئة كسب العيش عبر مؤسسات متعددة، أبرزها ديوان الزكاة، لضمان وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر هشاشة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل جديد لدعم السودان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الآلاف يتظاهرون في التشيك دعمًا للرئيس بيتر بافل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الآلاف يتظاهرون في عدن وسقطرى رفضًا لحل المجلس الانتقالي الجنوبي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تشات جي بي تي يواجه انقطاعاً مفاجئاً لعشرات الآلاف من المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية الخرطوم

إعادة الإعمار

أحمد صالح

أحمد صال

ال صالح

النقاش

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-02-08
Lebanon24
11:10 | 2026-02-08
Lebanon24
08:04 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
03:00 | 2026-02-08
Lebanon24
01:55 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24