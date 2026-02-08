تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة
Lebanon 24
08-02-2026
|
11:57
أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في
السودان
،
معتصم
أحمد صالح
، عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية في إطار برامج الإنعاش المبكر، موضحاً أن ألفي وظيفة منها نُفذت بالفعل في
ولاية الخرطوم
.
وقال صالح إن هذه الوظائف تتركز في قطاعات حيوية مرتبطة مباشرة بجهود
إعادة الإعمار
، مثل أعمال النقاشة والكهرباء وتوصيلات المياه والنظافة والترميم والبناء، وهي المجالات الأكثر طلباً في الولايات المتأثرة بالحرب.
وأوضح أن غياب قاعدة بيانات دقيقة للأسر الفقيرة نتيجة ظروف الحرب يجعل الأولوية حالياً لتهيئة بيئة كسب العيش عبر مؤسسات متعددة، أبرزها
ديوان
الزكاة، لضمان وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر هشاشة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
