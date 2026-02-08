السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة

أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في ، ، عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية في إطار برامج الإنعاش المبكر، موضحاً أن ألفي وظيفة منها نُفذت بالفعل في .



وقال صالح إن هذه الوظائف تتركز في قطاعات حيوية مرتبطة مباشرة بجهود ، مثل أعمال النقاشة والكهرباء وتوصيلات المياه والنظافة والترميم والبناء، وهي المجالات الأكثر طلباً في الولايات المتأثرة بالحرب.



وأوضح أن غياب قاعدة بيانات دقيقة للأسر الفقيرة نتيجة ظروف الحرب يجعل الأولوية حالياً لتهيئة بيئة كسب العيش عبر مؤسسات متعددة، أبرزها الزكاة، لضمان وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر هشاشة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

