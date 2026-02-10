تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على واردات بنغلاديش

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:12
الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على واردات بنغلاديش
أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين عن اتفاق مع بنغلاديش يتضمن خفض الرسوم الجمركية الأميركية المضادة على وارداتها إلى 19%، بعد أن كانت 37% عام 2023. كما يتضمن الاتفاق آلية تمنح إعفاءً كاملاً من الرسوم لبعض منتجات المنسوجات البنغلاديشية، خاصة تلك المصنوعة من قطن وألياف أمريكية.

يستفيد من هذا القرار قطاع الملابس في بنغلاديش، الذي يُعد ثاني أكبر مصدر عالمي في هذا المجال بعد الصين، ويشكل أكثر من 80% من إجمالي صادرات البلاد. ويوفر القطاع وظائف لنحو 4 ملايين شخص، معظمهم من النساء.

في المقابل، تمنح بنغلاديش وصولاً تفضيلياً للسلع الأمريكية الصناعية والزراعية إلى أسواقها، وتتعهد بمعالجة عدد من الحواجز غير الجمركية التي كانت تقيد المبيعات الأمريكية. كما وافقت على تعزيز حماية البيئة وحقوق العمال والملكية الفكرية.

توقع البيت الأبيض إبرام صفقات تجارية جديدة بين البلدين، تشمل استيراد بنغلاديش منتجات زراعية أمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار، واتفاقية شراء طاقة بقيمة 15 مليار دولار على مدى 15 عاماً.

يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من التفاهمات التجارية الجديدة التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع عدة دول. (بلومبرغ)
