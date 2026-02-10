تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على واردات بنغلاديش
Lebanon 24
10-02-2026
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البيت الأبيض
يوم الإثنين عن اتفاق مع
بنغلاديش
يتضمن خفض الرسوم الجمركية الأميركية المضادة على وارداتها إلى 19%، بعد أن كانت 37% عام 2023. كما يتضمن الاتفاق آلية تمنح إعفاءً كاملاً من الرسوم لبعض منتجات المنسوجات البنغلاديشية، خاصة تلك المصنوعة من قطن وألياف أمريكية.
يستفيد من هذا القرار قطاع الملابس في بنغلاديش، الذي يُعد ثاني أكبر مصدر عالمي في هذا المجال بعد
الصين
، ويشكل أكثر من 80% من إجمالي صادرات البلاد. ويوفر القطاع وظائف لنحو 4 ملايين شخص، معظمهم من النساء.
في المقابل، تمنح بنغلاديش وصولاً تفضيلياً للسلع
الأمريكية
الصناعية والزراعية إلى أسواقها، وتتعهد بمعالجة عدد من الحواجز غير الجمركية التي كانت تقيد المبيعات الأمريكية. كما وافقت على تعزيز حماية البيئة وحقوق العمال والملكية الفكرية.
توقع البيت الأبيض إبرام صفقات تجارية جديدة بين البلدين، تشمل استيراد بنغلاديش منتجات زراعية أمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار، واتفاقية شراء طاقة بقيمة 15 مليار دولار على مدى 15 عاماً.
يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من التفاهمات التجارية الجديدة التي أبرمتها
الولايات المتحدة
مؤخراً مع عدة دول. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: استخدام الولايات المتحدة الرسوم الجمركية ضد الحلفاء أمر خاطئ تمامًا
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: استخدام الولايات المتحدة الرسوم الجمركية ضد الحلفاء أمر خاطئ تمامًا
10/02/2026 20:38:19
10/02/2026 20:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يقول إنه سيرفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الكورية الجنوبية إلى 25%
Lebanon 24
ترامب يقول إنه سيرفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الكورية الجنوبية إلى 25%
10/02/2026 20:38:19
10/02/2026 20:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ستظل الرسوم الجمركية سارية على الدول المعنية حتى يتم التوصل لصفقة تتيح للولايات المتحدة شراء غرينلاند
Lebanon 24
ترامب: ستظل الرسوم الجمركية سارية على الدول المعنية حتى يتم التوصل لصفقة تتيح للولايات المتحدة شراء غرينلاند
10/02/2026 20:38:19
10/02/2026 20:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: التعريفات الجمركية أعادت الولايات المتحدة إلى سابق عهدها
Lebanon 24
ترامب: التعريفات الجمركية أعادت الولايات المتحدة إلى سابق عهدها
10/02/2026 20:38:19
10/02/2026 20:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الملكية الفكرية
البيت الأبيض
الأمريكية
بيت الأب
بلومبرغ
أمريكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه آخر أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
هذه آخر أسعار الذهب والفضة
13:23 | 2026-02-10
10/02/2026 01:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إلى أين ستصل أسعار الذهب؟ أهم البنوك العالمية تتوقع السيناريوهات الكبيرة
Lebanon 24
بالفيديو: إلى أين ستصل أسعار الذهب؟ أهم البنوك العالمية تتوقع السيناريوهات الكبيرة
12:07 | 2026-02-10
10/02/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذي نقابي.. استمرار الإجراءات الحدودية يضرب اقتصاد لبنان وسوريا معاً
Lebanon 24
تحذي نقابي.. استمرار الإجراءات الحدودية يضرب اقتصاد لبنان وسوريا معاً
11:26 | 2026-02-10
10/02/2026 11:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يتحدث عن معاناة الأوكرانيين مع الكهرباء.. هذا ما تفعله روسيا
Lebanon 24
تقرير يتحدث عن معاناة الأوكرانيين مع الكهرباء.. هذا ما تفعله روسيا
09:18 | 2026-02-10
10/02/2026 09:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وصندوق النقد يبدآن مناقشات تقنية.. وجابر يؤكد سعي الحكومة لتحقيق التوازن
Lebanon 24
لبنان وصندوق النقد يبدآن مناقشات تقنية.. وجابر يؤكد سعي الحكومة لتحقيق التوازن
09:00 | 2026-02-10
10/02/2026 09:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضابط من نظام الأسد" يريدُ إسرائيل.. كان في الفرقة الرابعة وينشطُ في السويداء!
Lebanon 24
"ضابط من نظام الأسد" يريدُ إسرائيل.. كان في الفرقة الرابعة وينشطُ في السويداء!
15:47 | 2026-02-09
09/02/2026 03:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:23 | 2026-02-10
هذه آخر أسعار الذهب والفضة
12:07 | 2026-02-10
بالفيديو: إلى أين ستصل أسعار الذهب؟ أهم البنوك العالمية تتوقع السيناريوهات الكبيرة
11:26 | 2026-02-10
تحذي نقابي.. استمرار الإجراءات الحدودية يضرب اقتصاد لبنان وسوريا معاً
09:18 | 2026-02-10
تقرير يتحدث عن معاناة الأوكرانيين مع الكهرباء.. هذا ما تفعله روسيا
09:00 | 2026-02-10
لبنان وصندوق النقد يبدآن مناقشات تقنية.. وجابر يؤكد سعي الحكومة لتحقيق التوازن
08:20 | 2026-02-10
بالفيديو.. هل تقاعس الدولة منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا؟
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 20:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 20:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 20:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24