انخفاض أسعار العملات الرقمية رغم صعود الأسهم الأميركية
Lebanon 24
11-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمر تباين ارتباط العملة المشفرة بيتكوين بالأسهم، حيث انخفضت قيمة العملة الرقمية الأصلية بينما ارتفعت أسعار الأسهم الأميركية بعد صدور تقرير وظائف أميركي أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن ثقة المستثمرين لم تتعاف بعد من انهيار أسعار الأصول الرقمية هذا العام.
وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تصل إلى 3.3% لتصل إلى 66354 دولارا للوحدة في بداية تداولات
نيويورك
اليوم الأربعاء. أما الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، فقد انخفضت بنسبة 3.8% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم مسجلة 1931 دولارا للوحدة.
ونقلت وكالة "
بلومبرغ
" للأنباء عن أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في مجموعة إف.إكس برو، في مذكرة: "انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 67 ألف دولار، مسجلة بذلك ثالث تراجع يومي لها. وبعد أن ارتفعت العملة يوم الجمعة بنسبة 20% عن مستواها المنخفض، فقدت نحو نصف هذه المكاسب" خلال الأسبوع الحالي، وفق وكالة
الأنباء الألمانية
(د.ب.أ).
وأضاف: "انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 67 ألف دولار، مسجلة بذلك تراجعا يوميا ثالثا." وفي يوم الجمعة، شهدت العملة الرقمية الأصلية أكبر ارتفاع لها منذ ما يقارب ثلاث سنوات، معوضةً بذلك معظم الخسائر التي تكبدتها خلال انهيار سوق العملات الرقمية يوم الخميس، والذي أدى إلى انخفاض سعرها بأكثر من 50% عن ذروتها المسجلة في تشرين الأول.
وقال
توني سيكامور
، المحلل في شركة آي.جي
أستراليا
: "نعتقد أن أدنى مستوى وصل إليه سعر العملة الأسبوع في الماضي عند 60 ألف دولار، والذي تحقق بفضل أحجام تداول ضخمة، هو مجرد استسلام، ولا يزال من الصعب إيجاد محفز واضح لانتعاش مستدام". (العربية)
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
15:42 | 2026-02-11
11/02/2026 03:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة السويس تحقق نموًا سنويًا بعد عامين من الانكماش
Lebanon 24
قناة السويس تحقق نموًا سنويًا بعد عامين من الانكماش
15:00 | 2026-02-11
11/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا دولارات".. ماذا يشهدُ سوق "ذهب لبنان"؟
Lebanon 24
"لا دولارات".. ماذا يشهدُ سوق "ذهب لبنان"؟
14:07 | 2026-02-11
11/02/2026 02:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يفضح ركود الأجور التاريخي في المملكة المتحدة
Lebanon 24
تقرير يفضح ركود الأجور التاريخي في المملكة المتحدة
12:26 | 2026-02-11
11/02/2026 12:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. لجنة الاقتصاد تبحث إصلاحات القطاع الاقتصادي
Lebanon 24
تعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. لجنة الاقتصاد تبحث إصلاحات القطاع الاقتصادي
09:08 | 2026-02-11
11/02/2026 09:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
