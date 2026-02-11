تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

انخفاض أسعار العملات الرقمية رغم صعود الأسهم الأميركية

Lebanon 24
11-02-2026 | 23:00
انخفاض أسعار العملات الرقمية رغم صعود الأسهم الأميركية
استمر تباين ارتباط العملة المشفرة بيتكوين بالأسهم، حيث انخفضت قيمة العملة الرقمية الأصلية بينما ارتفعت أسعار الأسهم الأميركية بعد صدور تقرير وظائف أميركي أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن ثقة المستثمرين لم تتعاف بعد من انهيار أسعار الأصول الرقمية هذا العام.

وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تصل إلى 3.3% لتصل إلى 66354 دولارا للوحدة في بداية تداولات نيويورك اليوم الأربعاء. أما الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، فقد انخفضت بنسبة 3.8% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم مسجلة 1931 دولارا للوحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في مجموعة إف.إكس برو، في مذكرة: "انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 67 ألف دولار، مسجلة بذلك ثالث تراجع يومي لها. وبعد أن ارتفعت العملة يوم الجمعة بنسبة 20% عن مستواها المنخفض، فقدت نحو نصف هذه المكاسب" خلال الأسبوع الحالي، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف: "انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 67 ألف دولار، مسجلة بذلك تراجعا يوميا ثالثا." وفي يوم الجمعة، شهدت العملة الرقمية الأصلية أكبر ارتفاع لها منذ ما يقارب ثلاث سنوات، معوضةً بذلك معظم الخسائر التي تكبدتها خلال انهيار سوق العملات الرقمية يوم الخميس، والذي أدى إلى انخفاض سعرها بأكثر من 50% عن ذروتها المسجلة في تشرين الأول.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة آي.جي أستراليا: "نعتقد أن أدنى مستوى وصل إليه سعر العملة الأسبوع في الماضي عند 60 ألف دولار، والذي تحقق بفضل أحجام تداول ضخمة، هو مجرد استسلام، ولا يزال من الصعب إيجاد محفز واضح لانتعاش مستدام". (العربية)
 
