جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
آبل تسجل أسوأ يوم منذ عام.. وأسهم التكنولوجيا السبع الكبار تخسر 450 مليار دولار
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، المعروفة بـ"Magnificent 7"، لموجة بيعية عنيفة في جلسة الخميس، تكبدت خلالها خسائر سوقية جماعية ناهزت 450 مليار دولار في
يوم واحد
، وفق مسح لـ CNBC عربية .
وجاء الهبوط الحاد بالتزامن مع إعلانات أرباح كشفت عن نوايا إنفاق رأسمالي طموح للغاية خلال العام الجاري. وتشير التقديرات إلى أن أربعاً من هذه الشركات (أمازون،
غوغل
، ميتا، ومايكروسوفت) تعتزم ضخ نحو 650 مليار دولار مجتمعة في سباق الهيمنة على
الذكاء الاصطناعي
.
وكانت شركة آبل في صدارة الخاسرين، إذ تراجع سهمها بنسبة 5%، مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ نيسان 2025، ومحوًاً نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة .
وعزا محللون الهبوط إلى عاملين رئيسيين: الأول، تقارير عن تأجيل التحديث المرتقب للمساعد الشخصي "
siri
" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع إرجاء بعض الميزات الأساسية إلى ما بعد آذار المقبل. والثاني، ضغوط من
لجنة التجارة
الفدرالية (FTC) التي وجهت رسالة إلى الرئيس التنفيذي
تيم كوك
تستفسر فيها عن سياسات تطبيق Apple News وسط مزاعم بالتحيز في انتقاء المحتوى .
