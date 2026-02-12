تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

آبل تسجل أسوأ يوم منذ عام.. وأسهم التكنولوجيا السبع الكبار تخسر 450 مليار دولار

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:41
A-
A+
آبل تسجل أسوأ يوم منذ عام.. وأسهم التكنولوجيا السبع الكبار تخسر 450 مليار دولار
آبل تسجل أسوأ يوم منذ عام.. وأسهم التكنولوجيا السبع الكبار تخسر 450 مليار دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، المعروفة بـ"Magnificent 7"، لموجة بيعية عنيفة في جلسة الخميس، تكبدت خلالها خسائر سوقية جماعية ناهزت 450 مليار دولار في يوم واحد، وفق مسح لـ CNBC عربية .
وجاء الهبوط الحاد بالتزامن مع إعلانات أرباح كشفت عن نوايا إنفاق رأسمالي طموح للغاية خلال العام الجاري. وتشير التقديرات إلى أن أربعاً من هذه الشركات (أمازون، غوغل، ميتا، ومايكروسوفت) تعتزم ضخ نحو 650 مليار دولار مجتمعة في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي .

وكانت شركة آبل في صدارة الخاسرين، إذ تراجع سهمها بنسبة 5%، مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ نيسان 2025، ومحوًاً نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة .

وعزا محللون الهبوط إلى عاملين رئيسيين: الأول، تقارير عن تأجيل التحديث المرتقب للمساعد الشخصي "siri" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع إرجاء بعض الميزات الأساسية إلى ما بعد آذار المقبل. والثاني، ضغوط من لجنة التجارة الفدرالية (FTC) التي وجهت رسالة إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك تستفسر فيها عن سياسات تطبيق Apple News وسط مزاعم بالتحيز في انتقاء المحتوى .

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل أسوأ أداء يومي منذ 1983 ويصل إلى مستويات دون 4800 دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية في 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تتجاوز التوقعات بإيرادات 143.8 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

لجنة التجارة

لجنة التجار

مايكروسوفت

يوم واحد

تيم كوك

التزام

تيم ⁧

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:37 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13
Lebanon24
02:37 | 2026-02-13
Lebanon24
02:13 | 2026-02-13
Lebanon24
01:59 | 2026-02-13
Lebanon24
01:56 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24