استثمارات ومساعدات إماراتية تعزز التنمية في إفريقيا

أكد الشيخ ، وزير دولة في ، أن استثمارات في القارة بين عامي 2019 و2023 تجاوزت 110 مليارات دولار، بالموازاة مع انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بشأن الشراكة مع القارة الإفريقية،



وأوضح أن دولة استثمرت 4.5 مليارات دولار لتسريع مشاريع في إفريقيا، في إطار دعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.



وأشار الشيخ شخبوط إلى أنه خلال العقد الماضي قدمت الإمارات نحو 20.9 مليار دولار في شكل مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية للدول الإفريقية، لافتا إلى أن مساهمة الدولة شكّلت 40 في المائة من إجمالي المساعدات الأجنبية المقدمة إلى القارة الإفريقية.



وأكد أن مقاربة الإمارات تعكس نظرتها القائمة على الشراكة والتعاون المهيكل خلال العقود المقبلة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة.



