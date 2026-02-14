تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
استثمارات ومساعدات إماراتية تعزز التنمية في إفريقيا
Lebanon 24
14-02-2026
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الشيخ
شخبوط بن نهيان آل نهيان
، وزير دولة في
وزارة الخارجية الإماراتية
، أن استثمارات
دولة الإمارات
في القارة بين عامي 2019 و2023 تجاوزت 110 مليارات دولار، بالموازاة مع انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بشأن الشراكة مع القارة الإفريقية،
وأوضح أن دولة
الإمارات
استثمرت 4.5 مليارات دولار لتسريع مشاريع
الطاقة النظيفة
في إفريقيا، في إطار دعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
وأشار الشيخ شخبوط إلى أنه خلال العقد الماضي قدمت الإمارات نحو 20.9 مليار دولار في شكل مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية للدول الإفريقية، لافتا إلى أن مساهمة الدولة شكّلت 40 في المائة من إجمالي المساعدات الأجنبية المقدمة إلى القارة الإفريقية.
وأكد أن مقاربة الإمارات تعكس نظرتها القائمة على الشراكة والتعاون المهيكل خلال العقود المقبلة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دخول مساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
دخول مساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (سكاي نيوز عربية)
14/02/2026 19:28:33
14/02/2026 19:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تعزز حضورها في إفريقيا
Lebanon 24
الصين تعزز حضورها في إفريقيا
14/02/2026 19:28:33
14/02/2026 19:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
Lebanon 24
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
14/02/2026 19:28:33
14/02/2026 19:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تعزّز الاستثمار الحكومي لدعم الاقتصاد والبنية التحتية الحديثة
Lebanon 24
الصين تعزّز الاستثمار الحكومي لدعم الاقتصاد والبنية التحتية الحديثة
14/02/2026 19:28:33
14/02/2026 19:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإماراتية
شخبوط بن نهيان آل نهيان
الطاقة النظيفة
شخبوط بن نهيان
وزارة الخارجية
دولة الإمارات
الإماراتية
الإماراتي
قد يعجبك أيضاً
نهاية البيع بالخسارة.. الصين توقف حرب الأسعار الطويلة في سوق السيارات
Lebanon 24
نهاية البيع بالخسارة.. الصين توقف حرب الأسعار الطويلة في سوق السيارات
06:37 | 2026-02-14
14/02/2026 06:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟
Lebanon 24
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟
04:30 | 2026-02-14
14/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية
Lebanon 24
مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية
03:51 | 2026-02-14
14/02/2026 03:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
02:00 | 2026-02-14
14/02/2026 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
16:54 | 2026-02-13
13/02/2026 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
16:54 | 2026-02-13
13/02/2026 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
14:30 | 2026-02-13
13/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن "ذهب حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن "ذهب حزب الله".. ماذا قال؟
16:09 | 2026-02-13
13/02/2026 04:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟
15:17 | 2026-02-13
13/02/2026 03:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:37 | 2026-02-14
نهاية البيع بالخسارة.. الصين توقف حرب الأسعار الطويلة في سوق السيارات
04:30 | 2026-02-14
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟
03:51 | 2026-02-14
مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية
02:00 | 2026-02-14
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
16:54 | 2026-02-13
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
15:31 | 2026-02-13
صندوق النقد يضع الإصلاحات على الطاولة… والمودعون ينتظرون
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 19:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 19:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 19:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24