Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

استثمارات ومساعدات إماراتية تعزز التنمية في إفريقيا

Lebanon 24
14-02-2026 | 10:43
استثمارات ومساعدات إماراتية تعزز التنمية في إفريقيا
استثمارات ومساعدات إماراتية تعزز التنمية في إفريقيا photos 0
أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن استثمارات دولة الإمارات في القارة بين عامي 2019 و2023 تجاوزت 110 مليارات دولار، بالموازاة مع انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بشأن الشراكة مع القارة الإفريقية،

وأوضح أن دولة الإمارات استثمرت 4.5 مليارات دولار لتسريع مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا، في إطار دعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.

وأشار الشيخ شخبوط إلى أنه خلال العقد الماضي قدمت الإمارات نحو 20.9 مليار دولار في شكل مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية للدول الإفريقية، لافتا إلى أن مساهمة الدولة شكّلت 40 في المائة من إجمالي المساعدات الأجنبية المقدمة إلى القارة الإفريقية.

وأكد أن مقاربة الإمارات تعكس نظرتها القائمة على الشراكة والتعاون المهيكل خلال العقود المقبلة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة.
وزارة الخارجية الإماراتية

شخبوط بن نهيان آل نهيان

الطاقة النظيفة

شخبوط بن نهيان

وزارة الخارجية

دولة الإمارات

الإماراتية

الإماراتي

