أول فرع مصرفي عائم

أفادت وكالة نوفوستي
عن أن "إيش بنكاسي" أكبر بنك خاص في تركيا
افتتح في "إسطنبول" أول فرع عائم في البلاد على متن عبّارة ترسو على مضيق "البوسفور" في حي "قاراقوي".
وبحسب المعطيات يقوم المشروع على عبّارة بطول "50" مترا بُنيت عام "2025" في أحد أحواض بناء السفن المحلية لتقديم خدمة مصرفية ضمن مساحة تضم جهازي صراف آلي ومنطقة انتظار مزودة بالأرائك إضافة إلى مقهى بأسعار معقولة وقاعة صغيرة للاجتماعات.
ويُدار الفرع بواسطة موظفين اثنين ويعمل حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع مع إطلالة بانورامية من سطح العبّارة على البوسفور والواجهة البحرية للمركز التجاري القريب والسفن السياحية الراسية في الجوار.
ولا يقتصر الهدف على الجانب الخدمي والسياحي إذ يندرج الفرع ضمن خطة لتعزيز استمرارية الخدمات المصرفية في حال وقوع كوارث طبيعية ولا سيما الزلزال المتوقع في منطقة إسطنبول مع إمكانية رفع القدرة التشغيلية عند الحاجة لتشمل "13" جهاز صراف آلي وتخصيص نحو "300" مكان للنوم لإيواء المتضررين كما سبق للبنك اعتماد تجربة مشابهة بعد زلازل "شباط 2023" في جنوب شرقي تركيا.
ويستحضر المشروع بعدا تاريخيا لدى البنك إذ يشير إلى تجربة فرع متنقل أبحر قبل "100" عام وتحديدا في "1926" على متن سفينة "قره دنيز" إلى أوروبا
وزار "15" ميناء للتعريف بالجمهورية التركية
الفتية فيما سيُنقل الفرع العائم الجديد بالتناوب بين أرصفة مختلفة مطلة على البوسفور. (روسيا اليوم)