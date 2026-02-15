أول فرع مصرفي عائم

Pruvası neta, dümeni viya olsun.



Cumhuriyetimizin iki köklü çınarı; İBB ve İş Bankası’nın vizyonu Haliç’te buluştu.



Haliç Tersanemizin tezgâhlarında, kendi ustalarımızın ellerinde hayat bulan dünyanın ilk yüzen şubesi "İş Vapur"un heyecanını yerinde yaşadık.



أفادت عن أن "إيش بنكاسي" أكبر بنك خاص في افتتح في "إسطنبول" أول فرع عائم في البلاد على متن عبّارة ترسو على مضيق "البوسفور" في حي "قاراقوي".وبحسب المعطيات يقوم المشروع على عبّارة بطول "50" مترا بُنيت عام "2025" في أحد أحواض بناء السفن المحلية لتقديم خدمة مصرفية ضمن مساحة تضم جهازي صراف آلي ومنطقة انتظار مزودة بالأرائك إضافة إلى مقهى بأسعار معقولة وقاعة صغيرة للاجتماعات.ويُدار الفرع بواسطة موظفين اثنين ويعمل حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع مع إطلالة بانورامية من سطح العبّارة على البوسفور والواجهة البحرية للمركز التجاري القريب والسفن السياحية الراسية في الجوار.ولا يقتصر الهدف على الجانب الخدمي والسياحي إذ يندرج الفرع ضمن خطة لتعزيز استمرارية الخدمات المصرفية في حال وقوع كوارث طبيعية ولا سيما الزلزال المتوقع في منطقة إسطنبول مع إمكانية رفع القدرة التشغيلية عند الحاجة لتشمل "13" جهاز صراف آلي وتخصيص نحو "300" مكان للنوم لإيواء المتضررين كما سبق للبنك اعتماد تجربة مشابهة بعد زلازل "شباط 2023" في جنوب شرقي تركيا.ويستحضر المشروع بعدا تاريخيا لدى البنك إذ يشير إلى تجربة فرع متنقل أبحر قبل "100" عام وتحديدا في "1926" على متن سفينة "قره دنيز" إلى وزار "15" ميناء للتعريف بالجمهورية الفتية فيما سيُنقل الفرع العائم الجديد بالتناوب بين أرصفة مختلفة مطلة على البوسفور. (روسيا اليوم)