تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أول فرع مصرفي عائم

Lebanon 24
15-02-2026 | 01:10
A-
A+
أول فرع مصرفي عائم
أول فرع مصرفي عائم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة نوفوستي عن أن "إيش بنكاسي" أكبر بنك خاص في تركيا افتتح في "إسطنبول" أول فرع عائم في البلاد على متن عبّارة ترسو على مضيق "البوسفور" في حي "قاراقوي".

وبحسب المعطيات يقوم المشروع على عبّارة بطول "50" مترا بُنيت عام "2025" في أحد أحواض بناء السفن المحلية لتقديم خدمة مصرفية ضمن مساحة تضم جهازي صراف آلي ومنطقة انتظار مزودة بالأرائك إضافة إلى مقهى بأسعار معقولة وقاعة صغيرة للاجتماعات.

ويُدار الفرع بواسطة موظفين اثنين ويعمل حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع مع إطلالة بانورامية من سطح العبّارة على البوسفور والواجهة البحرية للمركز التجاري القريب والسفن السياحية الراسية في الجوار.

ولا يقتصر الهدف على الجانب الخدمي والسياحي إذ يندرج الفرع ضمن خطة لتعزيز استمرارية الخدمات المصرفية في حال وقوع كوارث طبيعية ولا سيما الزلزال المتوقع في منطقة إسطنبول مع إمكانية رفع القدرة التشغيلية عند الحاجة لتشمل "13" جهاز صراف آلي وتخصيص نحو "300" مكان للنوم لإيواء المتضررين كما سبق للبنك اعتماد تجربة مشابهة بعد زلازل "شباط 2023" في جنوب شرقي تركيا.

ويستحضر المشروع بعدا تاريخيا لدى البنك إذ يشير إلى تجربة فرع متنقل أبحر قبل "100" عام وتحديدا في "1926" على متن سفينة "قره دنيز" إلى أوروبا وزار "15" ميناء للتعريف بالجمهورية التركية الفتية فيما سيُنقل الفرع العائم الجديد بالتناوب بين أرصفة مختلفة مطلة على البوسفور. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستهدف رئيس فرع قسم الهندسة في "الحزب" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا رئيس فرع في القسم الهندسي لحزب الله في بلدة الدوير جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ المركزي السوري: افتتاح فرع بالرقة لإعادة الاستقرار المالي للمدينة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب وديعة مصرفية.. هذا ما فعله ابن الـ 27 عاما بعائلته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

منوعات

وكالة نوفوستي

روسيا اليوم

الجمهوري

جنوب شرق

التركية

جمهورية

أوروبا

الراسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:37 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:05 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-02-15
Lebanon24
01:37 | 2026-02-15
Lebanon24
23:11 | 2026-02-14
Lebanon24
23:05 | 2026-02-14
Lebanon24
14:00 | 2026-02-14
Lebanon24
10:43 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24