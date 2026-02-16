تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
"علي بابا" تسرّع سباق الذكاء الاصطناعي قبل خطوة "ديب سيك"
Lebanon 24
16-02-2026
|
09:05
كشفت "
مجموعة علي بابا
القابضة" عن تحديث رئيسي لنموذجها الأساسي للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تسارع المنافسة داخل السوق
الصينية
بين الشركات الناشئة واللاعبين الكبار، بالتزامن مع ترقّب المنصة التالية التي تستعد "ديب سيك" لإطلاقها.
وقالت "
علي بابا
" إن النسخة الأحدث من نموذج "
كوين
" صُممت لدعم مهام وكلاء
الذكاء الاصطناعي
، مع قدرات متعددة الوسائط تتيح فهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى تحليل تسجيلات فيديو تصل مدتها إلى ساعتين.
ويأتي إطلاق "كوين 3.5" ضمن موجة تحديثات متلاحقة شهدتها الأسابيع الماضية، إذ دفعت المنافسة شركات أخرى إلى تحسين نماذجها قبل عطلة رأس السنة القمرية، التي تُعد تقليدياً محطة تسريع لتبنّي تطبيقات الإنترنت الاستهلاكية في
الصين
.
وبحسب ما أُعلن، تواكب "علي
بابا
" هذا المسار بتوسيع قدراتها التقنية وتحديث نماذج الاستدلال، بالتوازي مع معركة استقطاب المستخدمين عبر حوافز وتكاملات داخل تطبيق الدردشة، في اتجاه تحويله تدريجياً إلى منصة خدمات أوسع ضمن منظومتها الرقمية. (سكاي نيوز)
الذكاء الاصطناعي
مجموعة علي بابا
سكاي نيوز
علي بابا
الصينية
التزام
إنترنت
الصين
