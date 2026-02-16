"علي بابا" تسرّع سباق الذكاء الاصطناعي قبل خطوة "ديب سيك"

كشفت " القابضة" عن تحديث رئيسي لنموذجها الأساسي للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تسارع المنافسة داخل السوق بين الشركات الناشئة واللاعبين الكبار، بالتزامن مع ترقّب المنصة التالية التي تستعد "ديب سيك" لإطلاقها.



وقالت " " إن النسخة الأحدث من نموذج " " صُممت لدعم مهام وكلاء ، مع قدرات متعددة الوسائط تتيح فهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى تحليل تسجيلات فيديو تصل مدتها إلى ساعتين.



ويأتي إطلاق "كوين 3.5" ضمن موجة تحديثات متلاحقة شهدتها الأسابيع الماضية، إذ دفعت المنافسة شركات أخرى إلى تحسين نماذجها قبل عطلة رأس السنة القمرية، التي تُعد تقليدياً محطة تسريع لتبنّي تطبيقات الإنترنت الاستهلاكية في .



وبحسب ما أُعلن، تواكب "علي " هذا المسار بتوسيع قدراتها التقنية وتحديث نماذج الاستدلال، بالتوازي مع معركة استقطاب المستخدمين عبر حوافز وتكاملات داخل تطبيق الدردشة، في اتجاه تحويله تدريجياً إلى منصة خدمات أوسع ضمن منظومتها الرقمية. (سكاي نيوز)

