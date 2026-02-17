توقعات بانخفاض طلب الغاز في إسبانيا 7% هذا العام

توقّع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة في ، غونزالو، انخفاض الطلب على الغاز في البلاد بنسبة نحو 7% خلال عام 2026، مع تراجع أثر انقطاع الكهربائي الكبير الذي وقع في 28 نيسان 2025.

وأشار غونزالو، خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إلى أن الانقطاع الكبير الذي شهدته إسبانيا والبرتغال العام الماضي دفع شركة تشغيل شبكة الكهرباء إلى زيادة الاعتماد على محطات الغاز لتوليد الكهرباء، ما رفع الطلب على الغاز بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل ، 372 تيراواط/ساعة في 2025، بارتفاع 7.4% مقارنة بالعام السابق. ويتوقع أن ينخفض الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ساعة، وهو مستوى قريب من الطلب في 2024.

كما ارتفعت صادرات الغاز الإسباني إلى فرنسا بنسبة 59% في 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا، فيما سجلت صادرات الغاز الإجمالية زيادة بنسبة 17%.

وأوضح غونزالو أن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حاليًا، ويستهدف الوصول إلى ألف رصيف تحميل إضافي بحلول 2040، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس قوة ومرونة نظام الغاز الإسباني.