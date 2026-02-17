تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

توقعات بانخفاض طلب الغاز في إسبانيا 7% هذا العام

Lebanon 24
17-02-2026 | 16:00
توقّع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، أرتورو غونزالو، انخفاض الطلب على الغاز في البلاد بنسبة نحو 7% خلال عام 2026، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي وقع في 28 نيسان 2025.

وأشار غونزالو، خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إلى أن الانقطاع الكبير الذي شهدته إسبانيا والبرتغال العام الماضي دفع شركة تشغيل شبكة الكهرباء إلى زيادة الاعتماد على محطات الغاز لتوليد الكهرباء، ما رفع الطلب على الغاز بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، 372 تيراواط/ساعة في 2025، بارتفاع 7.4% مقارنة بالعام السابق. ويتوقع أن ينخفض الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ساعة، وهو مستوى قريب من الطلب في 2024.

كما ارتفعت صادرات الغاز الإسباني إلى فرنسا بنسبة 59% في 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا، فيما سجلت صادرات الغاز الإجمالية زيادة بنسبة 17%.

وأوضح غونزالو أن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حاليًا، ويستهدف الوصول إلى ألف رصيف تحميل إضافي بحلول 2040، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس قوة ومرونة نظام الغاز الإسباني.

مواضيع ذات صلة
فنزويلا توقع لأول مرة في تاريخها عقدا لتصدير الغاز المسال
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك: توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 مستقرة عند 1.4 مليون برميل يوميا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات الذهب لعام 2026.. قفزات جديدة أم استقرار؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في نهاية العام 2025.. صعود حاد بأسعار الغاز في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24

