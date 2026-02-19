أسعار الذهب والفضة ترتفع مجددًا.. إليكم آخر الأرقام

ارتفعت أسعار اليوم الخميس بعد أن ارتفعت بأكثر من 2% في اليوم السابق، إذ أدى التوتر الجيوسياسي المستمر بين وإيران إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

فصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5004.47 دولار للأوقية (الأونصة).



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.3% إلى 5025.10 دولار.



وقال ، كبير محللي السوق في كابيتال دوت كوم: "إذا كان هناك أي شيء أساسي يمكن الإشارة إليه من شأنه أن يدعم أسعار الذهب، فهو احتمال نشوب صراع في وما يرافقه من طلب على الملاذات الآمنة".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 79.49 دولار للأوقية بعد ارتفاعها بأكثر من 5% أمس الأربعاء.



وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2084.71 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1722.94 دولار. (العين)



