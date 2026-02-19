تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

إقتصاد

طلب ضعيف على سندات الخزانة الأميركية

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:17
طلب ضعيف على سندات الخزانة الأميركية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن نتيجة مزاد سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار، بعائد بلغ 4.664%، مسجلاً انخفاضاً من 4.846% في مزاد الشهر الماضي . ورغم تراجع العائد، جاء الطلب على السندات أضعف من المتوسط، حيث بلغ معدل التغطية 2.36 مرة، مقارنة بـ 2.86 مرة في المزاد السابق .

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن معدل التغطية الحالي (الذي يقيس حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح) يقل عن متوسط آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة البالغ 2.65 مرة . كما تراجعت مشاركة المستثمرين غير المباشرين، الذين يمثلون طلب البنوك المركزية الأجنبية، إلى 55.2%، وهو الأدنى منذ شباط 2021 . في المقابل، ارتفعت حصة المتعاملين الأساسيين (المكتتبين) إلى 17.6% من 6.2% في المزاد السابق .

ويأتي هذا المزاد ضمن سلسلة من طروحات الخزانة هذا الشهر، والتي شملت الأسبوع الماضي سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار، حيث كان الطلب متفاوتاً بينها . ومن المقرر إعلان تفاصيل طرح جديد للسندات طويلة الأجل على ثلاث شرائح (عامين و5 و7 سنوات).
