بالتعاون مع "تاتا".. "أوبن إيه آي" ستبني مركز بيانات في الهند

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة " " وشركة تاتا للاستشارات (تي سي اس) الخميس إنشاء مركز بيانات في ، الدولة التي تستضيف حاليا قمة عالمية حول .



وقالت الشركتان في بيان "ستُعزز هذه البنية التحتية قدرات الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، وستجعل الهند مركزا عالميا رائدا في هذا المجال".



وتُنشأ مراكز البيانات القادرة على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها في كل أنحاء العالم في سباق محموم لتطوير هذه التقنيات.

إلا أن الكميات الهائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيلها والمياه المستخدمة لتبريد الخوادم تُثير مخاوف جدية، في وقت تعهدت دول عدة ببذل جهود للحد من تغير المناخ.

وكشفت " إيه آي" و"تي سي اس" الخميس عن "شراكة لعدة سنوات لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الهند".



وستتولى "تي سي اس" مبدئيا بناء مراكز بيانات بسعة 100 ميغاواط "مع إمكانية التوسع إلى 1 غيغاواط". وتُعرف هذه السعة الحاسوبية عادة باسم "السعة الفائقة".



أعلنت الشركتان ومجموعة تاتا، لـ"تي سي اس"، عن مشاريع أخرى منها توفير نسخة احترافية من برنامج "تشات جي " لآلاف موظفي تاتا.



وأعلنت شركات التكنولوجيا الأميركية عن العديد من الصفقات والاستثمارات خلال قمة الذكاء الاصطناعي العالمية التي تُعقد حاليا في . (سكاي نيوز عربية)