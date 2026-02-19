تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بالتعاون مع "تاتا".. "أوبن إيه آي" ستبني مركز بيانات في الهند

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:18
بالتعاون مع تاتا.. أوبن إيه آي ستبني مركز بيانات في الهند
أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "أوبن إيه آي" وشركة تاتا للاستشارات (تي سي اس) الهندية الخميس إنشاء مركز بيانات في الهند، الدولة التي تستضيف حاليا قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركتان في بيان "ستُعزز هذه البنية التحتية قدرات الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، وستجعل الهند مركزا عالميا رائدا في هذا المجال".

وتُنشأ مراكز البيانات القادرة على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها في كل أنحاء العالم في سباق محموم لتطوير هذه التقنيات. 
 
إلا أن الكميات الهائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيلها والمياه المستخدمة لتبريد الخوادم تُثير مخاوف جدية، في وقت تعهدت دول عدة ببذل جهود للحد من تغير المناخ.
 
وكشفت "أوبن إيه آي" و"تي سي اس" الخميس عن "شراكة لعدة سنوات لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الهند".

وستتولى "تي سي اس" مبدئيا بناء مراكز بيانات بسعة 100 ميغاواط "مع إمكانية التوسع إلى 1 غيغاواط". وتُعرف هذه السعة الحاسوبية عادة باسم "السعة الفائقة".

أعلنت الشركتان ومجموعة تاتا، الشركة الأم لـ"تي سي اس"، عن مشاريع أخرى منها توفير نسخة احترافية من برنامج "تشات جي بي تي" لآلاف موظفي تاتا.

وأعلنت شركات التكنولوجيا الأميركية عن العديد من الصفقات والاستثمارات خلال قمة الذكاء الاصطناعي العالمية التي تُعقد حاليا في نيودلهي. (سكاي نيوز عربية) 

