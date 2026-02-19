بشكل غير متوقع...انخفاض حاد في مخزونات النفط الأمريكية

أظهرت بيانات ، انخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الأسبوع الماضي، وسط زيادة في الطلب.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام تراجعت 9 ملايين برميل لتصل إلى 419.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي شباط، مقابل توقعات المحللين بارتفاع قدره 2.1 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشنج، أوكلاهوما، بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأدت هذه البيانات المفاجئة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب الوسيط بنحو 2% في أحدث التعاملات.

وأوضح ، المحلل لدى يو.بي.إس، أن التقرير قدم دعمًا كبيرًا لأسعار النفط نتيجة انخفاضات المخزونات وزيادة الطلب الأمريكي.

وأشارت الإدارة إلى زيادة استهلاك الخام في المصافي بمقدار 77 ألف برميل يوميًا، وارتفاع معدلات تشغيل المصافي إلى 91%، وهو أعلى مستوى خلال شهر. كما تراجعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل إلى 255.8 مليون برميل، في حين ارتفع الطلب على البنزين 449 ألف برميل يوميًا إلى 8.75 مليون.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى 120.1 مليون برميل، بينما سجلت واردات النفط الخام تراجعًا قدره 1.13 مليون برميل يوميًا.