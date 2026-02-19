تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

إقتصاد

بشكل غير متوقع...انخفاض حاد في مخزونات النفط الأمريكية

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:00
بشكل غير متوقع...انخفاض حاد في مخزونات النفط الأمريكية
بشكل غير متوقع...انخفاض حاد في مخزونات النفط الأمريكية photos 0
 أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وسط زيادة في الطلب.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام تراجعت 9 ملايين برميل لتصل إلى 419.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 13 شباط، مقابل توقعات المحللين بارتفاع قدره 2.1 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشنج، أوكلاهوما، بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأدت هذه البيانات المفاجئة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% في أحدث التعاملات.

وأوضح جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس، أن التقرير قدم دعمًا كبيرًا لأسعار النفط نتيجة انخفاضات المخزونات وزيادة الطلب الأمريكي.

وأشارت الإدارة إلى زيادة استهلاك الخام في المصافي بمقدار 77 ألف برميل يوميًا، وارتفاع معدلات تشغيل المصافي إلى 91%، وهو أعلى مستوى خلال شهر. كما تراجعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل إلى 255.8 مليون برميل، في حين ارتفع الطلب على البنزين 449 ألف برميل يوميًا إلى 8.75 مليون.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى 120.1 مليون برميل، بينما سجلت صافي واردات النفط الخام تراجعًا قدره 1.13 مليون برميل يوميًا.

