15
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
5
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
إقتصاد
رجل أعمال بارز يتوقّع إرتفاع أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق... ماذا كشف؟
Lebanon 24
19-02-2026
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع رجل الأعمال المصري
نجيب ساويرس
وصول أسعار
الذهب
العالمية إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 6 آلاف دولار للأونصة قبل نهاية العام الجاري، بسبب العوامل الاقتصادية وحركة
الأسواق العالمية
.
وأوضح ساويرس خلال مقابلة، إنه "لا يدعي القدرة على التنبؤ المطلق، لكنه يقرأ المشهد من خلال مؤشرات اقتصادية". (روسيا اليوم)
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
