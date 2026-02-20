تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قرارٌ جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:23
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022.
 
وجاء في القرار: "خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات.

يمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb".
 
 
 

مواضيع ذات صلة
قرار جديد يخص القاضي طارق البيطار.. ماذا فيه؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد لوزير المالية.. هذا مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد لوزير المالية في ما خص متضرري الاعتداءات الاسرائيلية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية وقّع قرار صرف 37.5 مليون دولار للبلديات من عائدات الخلوي لعام 2024
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24

