وزارة الأشغال وإيدال ترسمان خارطة طريقٍ لتطوير مطار القليعات

بحث رئيس مجلس إدارة "إيدال" الدكتور ماجد ، مع وزير الأشغال العامة والنقل ، سبل تفعيل الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية.

وخلال اللقاء الذي عُقد في ، عرض منيمنة رؤية المؤسسة لدعم المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وتسويقها، مؤكداً أن تطوير قطاع النقل يعزز موقع كمركز إقليمي للأعمال ويقدم حوافز تنافسية تجذب المستثمرين المحليين والأجانب.



، استعرض الوزير رسامني المشاريع الحيوية التي تضطلع بها الوزارة، وفي مقدمتها تطوير ، كاشفاً عن بدء إعداد دفتر الشروط الخاص بالمشروع تمهيداً لإطلاقه وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية.

وشدد الجانبان على أهمية التكامل بين الوزارة و"إيدال" لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وضرورة توحيد الجهود لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع البنى التحتية عبر أدوات ترويجية متطورة تستهدف الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.









