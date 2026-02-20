تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وزارة الأشغال و"إيدال" ترسمان خارطة طريقٍ لتطوير مطار القليعات

Lebanon 24
20-02-2026 | 06:21
A-
A+
وزارة الأشغال وإيدال ترسمان خارطة طريقٍ لتطوير مطار القليعات
وزارة الأشغال وإيدال ترسمان خارطة طريقٍ لتطوير مطار القليعات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" الدكتور ماجد منيمنة، مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سبل تفعيل الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية.
 
وخلال اللقاء الذي عُقد في مكتب الوزير، عرض منيمنة رؤية المؤسسة لدعم المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وتسويقها، مؤكداً أن تطوير قطاع النقل يعزز موقع لبنان كمركز إقليمي للأعمال ويقدم حوافز تنافسية تجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

من جهته، استعرض الوزير رسامني المشاريع الحيوية التي تضطلع بها الوزارة، وفي مقدمتها تطوير مطار القليعات، كاشفاً عن بدء إعداد دفتر الشروط الخاص بالمشروع تمهيداً لإطلاقه وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية.
 
وشدد الجانبان على أهمية التكامل بين الوزارة و"إيدال" لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وضرورة توحيد الجهود لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع البنى التحتية عبر أدوات ترويجية متطورة تستهدف الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.




Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القمة العالمية للعلماء" ترسم خارطة طريق لإنهاء الأمراض المستعصية
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان وعبد الله الثاني يرسمان خارطة طريق لاستقرار المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تستكمل تزفيت طريق إقليم الخروب العام
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الأجور والإصلاح.. "تجمع الشركات" يرسم خارطة طريق للتعافي الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان

مجلس إدارة المؤسسة

الخدمات اللوجستية

تشجيع الاستثمارات

المؤسسة العامة

إدارة المؤسسة

مطار القليعات

مكتب الوزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-02-20
Lebanon24
06:17 | 2026-02-20
Lebanon24
06:05 | 2026-02-20
Lebanon24
05:23 | 2026-02-20
Lebanon24
04:42 | 2026-02-20
Lebanon24
04:20 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24