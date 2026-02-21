بعد قصة القرد الوحيد.. زيادة هائلة في مبيعات دمية إيكيا

يحظى قرد المكاك "بانش" البالغ من العمر 7 أشهر بشهرة عالمية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يعاني من الوحدة وصعوبة الاندماج مع أبناء جنسه في حديقة حيوان إيتشيكاوا . تم التخلي عن بانش بعد ولادته، وتربى على يد العاملين في الحديقة الذين وفروا له دمية إنسان الغاب المحشوة من إيكيا كبديل للأم، والتي أصبحت مصدر راحة وأمان دائم له.



ينتشر بانش في "جبل القرود" بالحديقة حاملاً لعبته، ويتعرض أحياناً للتوبيخ والتنمر من القرود الأخرى، ليعود مسرعاً إلى دميته. وقد لاحظ العاملون أنه بعد لحظات من الصراع، يعود إلى لعبته ليشعر بالأمان ثم يحاول الاندماج مجدداً، مما يعكس "مرونة وقوة ذهنية" كما وصفتها الحديقة.



أثارت قصة بانش موجة تعاطف عالمية، وتسببت في زيادة هائلة في مبيعات دمية إيكيا (DJUNGELSKOG) التي نفدت من متاجر والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مما دفع الشركة للإعلان عن سرعة إعادة توفيرها. كما شهدت حديقة الحيوان إقبالاً كبيراً من الزوار.



من الناحية العلمية، تستحضر القصة تجارب عالم النفس هاري هارلو في خمسينيات القرن الماضي، والتي أثبتت أن الراحة والحنان ضروريان لنمو الرئيسيات مثل الغذاء. ويؤكد خبراء أن بانش أمامه فرصة جيدة للتكيف اجتماعياً إذا تقبلته مجموعة القرود، داعين الجمهور إلى دعمه بدلاً من الشفقة عليه أو محاولة التدخل.



