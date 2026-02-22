تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
العراق يخطط لإنشاء 6 مدن اقتصادية ضمن طريق التنمية
Lebanon 24
22-02-2026
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار
في
العراق
،
حيدر
مكية، عن استثمار مرتقب في مدينة
الطيب
الحدودية لتحويها إلى مدينة اقتصادية، فيما أشار إلى أن الاستثمار بقيمة 65 مليار دولار.
وقال مكية إن "الطيب مدينة اقتصادية متعددة الخدمات تقع على مساحة أكثر من 120 ألف دونم، وقيمة الاستثمارات فيها تتجاوز 65 مليار دولار، منها 5 مليارات للبنى التحتية والطرق والكهرباء وغيرها".
وأشار إلى أن "المدينة فيها وفرة من الموارد الطبيعية التي تمكنها من النجاح من حيث المياه والتلال والوقود وغيرها من المصادر الطبيعية مثل الرمل والحصى، وهناك وفرة من المصادر الطبيعية التي يمكن معها إنشاء مدينة بهذا التخصص"، وفقاً لوكالة الأنباء
العراقية
"واع".
وأضاف: "ننتظر أمر المهمة الثانية، وهو حصاد المياه التي تحتاجه المدينة، وخلال الأشهر
القادمة
من الممكن إعلان مشروع مدينة الطيب كفرصة استثمارية".
وأوضح أن "هناك 6 مدن استثمارية بحسب توفر الموارد الطبيعية، وفي كل موقع يحتاجه العراق من الممكن إنشاء مدينة اقتصادية متعددة الخدمات ضمن
طريق التنمية
". (العربية)
