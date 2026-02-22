زيادة قوية في ضرائب الدخل وأرباح رأس المال تعزز المالية العامة البريطانية

سجلت فائضاً قياسياً في ميزانيتها الشهرية خلال يناير الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية، في إشارة إلى تحسن مؤقت في أوضاع .وبلغ الفائض 30.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، أي ضعف المستوى المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى فائض شهري يتم تسجيله منذ عام 1993.وبلغت حصيلة ضرائب الدخل وضريبة أرباح 46.4 مليار جنيه إسترليني في كانون الثاني، وهو الشهر الذي يحل فيه موعد سداد المستحقات الضريبية، بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.وفي سياق آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% على أساس شهري في يناير، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ 2024، ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 0.2% فقط.