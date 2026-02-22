تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:14
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات photos 0
ألغت شركات الطيران أكثر من 5000 رحلة جوية مع اقتراب عاصفة شتوية ضخمة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من ولاية فيرجينيا، في ذروة عودة المسافرين من عطلة الشتاء.

وبحسب موقع FlightAware فقد تم إلغاء ثلثي الرحلات المتجهة إلى مطار جون إف كنيدي وبدأت شركات الطيران الأميركية بإلغاء رحلات يومي الأحد والاثنين وإعفاء المسافرين من رسوم إلغاء وتغيير الحجوزات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من صعوبة في التنقل بسبب الثلوج في أجزاء من الساحل الشرقي، مشيرة إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي.
 
