16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات
Lebanon 24
22-02-2026
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت شركات الطيران أكثر من 5000 رحلة جوية مع اقتراب عاصفة شتوية ضخمة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من ولاية
فيرجينيا
، في ذروة عودة المسافرين من عطلة الشتاء.
وبحسب موقع FlightAware فقد تم إلغاء ثلثي الرحلات المتجهة إلى مطار
جون إف
كنيدي
وبدأت شركات الطيران الأميركية بإلغاء رحلات يومي الأحد والاثنين وإعفاء المسافرين من رسوم إلغاء وتغيير الحجوزات.
وحذرت
هيئة الأرصاد الجوية
من صعوبة في التنقل بسبب الثلوج في أجزاء من الساحل الشرقي، مشيرة إلى احتمال انقطاع
التيار
الكهربائي.
