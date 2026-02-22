عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات

ألغت شركات الطيران أكثر من 5000 رحلة جوية مع اقتراب عاصفة شتوية ضخمة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من ولاية ، في ذروة عودة المسافرين من عطلة الشتاء.وبحسب موقع FlightAware فقد تم إلغاء ثلثي الرحلات المتجهة إلى مطار وبدأت شركات الطيران الأميركية بإلغاء رحلات يومي الأحد والاثنين وإعفاء المسافرين من رسوم إلغاء وتغيير الحجوزات.وحذرت من صعوبة في التنقل بسبب الثلوج في أجزاء من الساحل الشرقي، مشيرة إلى احتمال انقطاع الكهربائي.