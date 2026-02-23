تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الجمارك الاميركية يوقف رسوم ترامب بعد حكم المحكمة العليا

Lebanon 24
23-02-2026 | 07:18
الجمارك الاميركية يوقف رسوم ترامب بعد حكم المحكمة العليا
أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:01 بتوقيت غرينتش) غدًا الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام على إعلان المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية هذه الرسوم.


وأوضحت الوكالة في رسالة موجهة لشركات الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة الشحن أنها ستوقف جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلقة بالقانون المذكور بدءًا من الثلاثاء.


ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 15% استنادًا إلى سلطة قانونية مختلفة، لتحل محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي.


ولم تذكر الوكالة سبب استمرار تحصيل الرسوم في موانئ الدخول خلال الأيام الماضية، ولم توضح ما إذا كان المستوردون سيستردون المبالغ المحصلة سابقًا.


وأكدت الرسالة أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترامب، بما في ذلك الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 من قانون الأمن القومي والمادة 301 المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة.


وختامًا، أشارت الوكالة إلى أنها ستواصل تقديم إرشادات إضافية للمجتمع التجاري عبر خدمة رسائل أنظمة الشحن حسب الحاجة.
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا الأميركية تحدد الجمعة موعدًا لإصدار حكم بشأن رسوم ترمب
المحكمة العليا الأميركية اصدرت حكما ضد رسوم ترامب الجمركية
المحكمة العليا الأميركية ترفض رسوم ترامب الجمركية
رويترز: المحكمة العليا الأميركية لن تصدر قرارها بشأن رسوم ترامب الجمركية اليوم
