تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
المملكة العربية السعودية توسّع استثماراتها في قطاع الألعاب
Lebanon 24
23-02-2026
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل
الرياض
توسيع استثماراتها في قطاع ألعاب الفيديو عبر مسارات متعددة، من خلال صفقات مباشرة وصفقات تقودها شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وتشمل التحركات استحواذ "سكوبلي" التابعة لـ"سافي جيمز" على حصة أغلبية في "لوم جيمز"
التركية
بصفقة تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وفي موازاة ذلك، تُجري "سافي جيمز" محادثات لشراء "مونتون"
الصينية
مقابل 6 مليارات دولار، بينما يشارك صندوق الاستثمارات العامة في عرض بقيمة 55 مليار دولار للاستحواذ على "إلكترونيك آرتس" وتحويلها إلى شركة خاصة.
كما نقل صندوق الاستثمارات العامة إلى "سافي" حصة تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار في "تيك-تو إنتراكتيف"، إضافة إلى استثمارات أخرى بينها حصص في "نينتندو"، في خطوة تعزز حضور "سافي" ضمن كبار اللاعبين في قطاع الألعاب عالمياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: المملكة العربية السعودية هي قبلتنا والغطاء الاساسي لنا اليوم
Lebanon 24
ميقاتي: المملكة العربية السعودية هي قبلتنا والغطاء الاساسي لنا اليوم
23/02/2026 22:14:57
23/02/2026 22:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
استثمارات سعودية واسعة في سوريا تشمل مطار حلب وقطاع الاتصالات
Lebanon 24
استثمارات سعودية واسعة في سوريا تشمل مطار حلب وقطاع الاتصالات
23/02/2026 22:14:57
23/02/2026 22:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
Lebanon 24
وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
23/02/2026 22:14:57
23/02/2026 22:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
Lebanon 24
أين تقع تركيا في السياسة الإقليمية الجديدة للمملكة العربية السعودية؟
23/02/2026 22:14:57
23/02/2026 22:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
التركية
الصينية
السعود
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار
Lebanon 24
في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار
13:58 | 2026-02-23
23/02/2026 01:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الميزانية السعودية.. 505.2 مليار ريال غير نفطية
Lebanon 24
الميزانية السعودية.. 505.2 مليار ريال غير نفطية
12:32 | 2026-02-23
23/02/2026 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
12:10 | 2026-02-23
23/02/2026 12:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خط زمني لقرارات ترامب الجمركية.. تصعيد متدرج وتراجعات تكتيكية خلال سنة
Lebanon 24
خط زمني لقرارات ترامب الجمركية.. تصعيد متدرج وتراجعات تكتيكية خلال سنة
11:56 | 2026-02-23
23/02/2026 11:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:13 | 2026-02-23
23/02/2026 12:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:25 | 2026-02-23
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
13:58 | 2026-02-23
في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار
12:32 | 2026-02-23
الميزانية السعودية.. 505.2 مليار ريال غير نفطية
12:10 | 2026-02-23
سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
11:56 | 2026-02-23
خط زمني لقرارات ترامب الجمركية.. تصعيد متدرج وتراجعات تكتيكية خلال سنة
11:00 | 2026-02-23
"ثروة داخل إيران".. تقريرٌ يرصدها والموارد بالمليارات
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 22:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 22:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 22:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24