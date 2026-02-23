تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المملكة العربية السعودية توسّع استثماراتها في قطاع الألعاب

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:57
المملكة العربية السعودية توسّع استثماراتها في قطاع الألعاب
تواصل الرياض توسيع استثماراتها في قطاع ألعاب الفيديو عبر مسارات متعددة، من خلال صفقات مباشرة وصفقات تقودها شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وتشمل التحركات استحواذ "سكوبلي" التابعة لـ"سافي جيمز" على حصة أغلبية في "لوم جيمز" التركية بصفقة تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وفي موازاة ذلك، تُجري "سافي جيمز" محادثات لشراء "مونتون" الصينية مقابل 6 مليارات دولار، بينما يشارك صندوق الاستثمارات العامة في عرض بقيمة 55 مليار دولار للاستحواذ على "إلكترونيك آرتس" وتحويلها إلى شركة خاصة.

كما نقل صندوق الاستثمارات العامة إلى "سافي" حصة تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار في "تيك-تو إنتراكتيف"، إضافة إلى استثمارات أخرى بينها حصص في "نينتندو"، في خطوة تعزز حضور "سافي" ضمن كبار اللاعبين في قطاع الألعاب عالمياً.
