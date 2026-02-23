تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الميزانية السعودية.. 505.2 مليار ريال غير نفطية

Lebanon 24
23-02-2026 | 12:32
الميزانية السعودية.. 505.2 مليار ريال غير نفطية
الميزانية السعودية.. 505.2 مليار ريال غير نفطية photos 0
أظهر التقرير الربعي للميزانية السعودية الصادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، ارتفاع الإيرادات غير النفطية للمملكة في عام 2025 بنسبة 1% إلى 505.282 مليار ريال، مقارنة مع 502.471 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح التقرير أن الإيرادات النفطية سجلت نمواً بدعم زيادة الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 8% إلى 34.05 مليار ريال، كما زادت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 2% إلى 294.343 مليار ريال.

وسجل بند ضرائب أخرى نمواً بنسبة 2% إلى 36.234 مليار ريال في عام 2025، في المقابل انخفضت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 1% إلى 24.287 مليار ريال، كذلك انخفض بند الإيرادات الأخرى بنسبة 5% إلى 116.36 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 7% خلال الربع الرابع من العام 2025 إلى 122.557 مليار ريال، من 132.015 مليار ريال مسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، أظهر التقرير انخفاضها بنسبة 20% إلى 606.54 مليار ريال، قياساً على 756.624 مليار ريال في العام 2024.

فيما انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام لتصل إلى 154.18 مليار ريال.

وبالنسبة لإجمالي الإيرادات الحكومية فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 12% إلى 1.111 تريليون ريال في 2025، مقارنة مع 1.259 تريليون ريال في عام 2024. (العربية)
