إقتصاد

تعزيز إمدادات الغاز في سوريا مع تزايد الطلب الشتوي

Lebanon 24
23-02-2026 | 15:38
وصلت ناقلة غاز إلى المصب النفطي في ميناء بانياس السوري، اليوم الاثنين، محملة بكمية تبلغ 1927 طناً مترياً، وهي الناقلة الخامسة خلال الأيام الماضية.

وباشرت فرق الربط في الشركة السورية للبترول عملية ربط الناقلة وتفريغ الشحنة إلى خزانات قسم غاز بانياس بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، أحمد قبه جي، إن استهلاك مادة الغاز يتزايد في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام، مبيناً أنه خلال فبراير الحالي تم استقبال خمس ناقلات غاز، مع وجود ثلاث أخرى في طريقها للوصول إلى المصب، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف أنه يتم نقل الغاز بالصهاريج عن طريق شركة المحروقات إلى كل المحافظات وبشكل متساوٍ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان في كل محافظة.

وأعلن رئيس قسم غاز عدرا، عبداللطيف قدور، أن مادة الغاز ستكون متوفرة بشكل كافٍ في الأسواق خلال اليومين القادمين، مع استقرار عمليات التوزيع، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأوضح قدور أن ما حدث خلال الفترة الماضية يعود إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ بالتزامن مع قيام بعض الأشخاص بتخزين الأسطوانات بغرض المتاجرة بها، الأمر الذي أثر مؤقتاً على توفر المادة في الأسواق، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على ضبط المخالفات وملاحقة المحتكرين.

وأضاف قدور أن إنتاج معمل غاز عدرا يتراوح بين 60 و70 ألف أسطوانة يومياً توزع على كامل ريف دمشق وبعض مدن محافظة حمص، مشيراً إلى أن الكميات المنتجة كافية لتغطية الاحتياجات عند توزيعها بالشكل النظامي.

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو شراء الأسطوانات بأسعار غير رسمية، والإبلاغ عن أي حالات احتكار لضمان استقرار السوق. (العربية)
