تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

البنوك الأميركية تحقق أعلى أرباح في تاريخها

Lebanon 24
23-02-2026 | 23:00
A-
A+

البنوك الأميركية تحقق أعلى أرباح في تاريخها
البنوك الأميركية تحقق أعلى أرباح في تاريخها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سجلت البنوك الأميركية أرباحاً قياسية العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الفوائد المدفوعة للمودعين وارتفاع وتيرة الإقراض واستقرار خسائر الائتمان عند مستويات محدودة.

وبلغ إجمالي أرباح أكثر من 4300 بنك أميركي في عام 2025 نحو 295.6 مليار دولار، بحسب بيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع التي جمعتها منصة BankRegData، بزيادة 10% على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ القطاع ومتجاوزة الذروة السابقة البالغة 279 مليار دولار في عام 2021.

وتعكس هذه الأرقام فترة ازدهار للقطاع المصرفي في أميركا تحت إدارة الرئيس ترامب، إذ استفادت البنوك من دفع فوائد أقل للمودعين وتوسيع أنشطة الإقراض، ما أسهم أيضا في تعزيز مكافآت كبار التنفيذيين.

وانخفضت تكلفة التمويل على الودائع والالتزامات الأخرى إلى 2.04% في 2025 مقارنة بـ 2.36% في 2024، فيما ارتفع هامش صافي الفائدة، الذي يقيس الفارق بين عوائد الأصول وتكلفة الالتزامات، إلى 2.99% مقابل 2.92%.

وأضافت البنوك نحو 750 مليار دولار إلى محفظة قروضها البالغة 13.5 تريليون دولار، بينما تراجعت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف إلى 1.56% من 1.6% قبل عام.

ورغم أن الأرباح الإجمالية تمثل مستوى قياسياً بالقيمة الدولارية، فإنها تعد ثامن أعلى عام منذ 2003 من حيث معدل العائد على الأصول.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة من مستويات متدنية للغاية في 2022، ما أثار مخاوف بشأن قدرة المقترضين على السداد، خصوصاً المستهلكين الذين زاد اقتراضهم خلال الجائحة وقطاع العقارات التجارية الذي واجه ضغوطاً مع تباطؤ العودة إلى المكاتب. إلا أن أداء هاتين الفئتين جاء أفضل من المتوقع.

في المقابل، أشار بعض المحللين إلى أن مؤشرات تعثر المقترضين قد لا تكون واضحة بالكامل بعد تعديل قاعدة تنظيمية العام الماضي، تكتفي بموجبها البنوك بالإفصاح عن القروض المعدلة خلال الأشهر الـ12 الماضية بدلاً من الإفصاح التراكمي. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمازون تحقق أرباحاً أقل من توقعات وول ستريت
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المالية: اعتماد الربح المقطوع بدلاً من الربح المقدّر اعتباراً من هذا التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ما تحقق من مسار حصر السلاح هو حدث تاريخي للبنان لم يحدث منذ 50 عاما
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ما تحقق في مسار حصر السلاح تاريخي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

إدارة الرئيس ترامب

إدارة الرئيس

الرئيس ترامب

دارة الرئيس

الفيدرالي

أمين على

الجائحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:05 | 2026-02-24
Lebanon24
01:25 | 2026-02-24
Lebanon24
00:12 | 2026-02-24
Lebanon24
23:23 | 2026-02-23
Lebanon24
16:56 | 2026-02-23
Lebanon24
15:38 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24