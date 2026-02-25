تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

العراق يسجل أعلى مستوى للإيرادات الضريبية في تاريخه

Lebanon 24
25-02-2026 | 15:04
العراق يسجل أعلى مستوى للإيرادات الضريبية في تاريخه
أعلنت لجنة متابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي في العراق أن الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2025 بلغت 4.2 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة خالد الجابري، اليوم الأربعاء، إن "هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ الإيرادات الضريبية العراقية، ما يعكس تقدماً ملموساً في مسار الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي".

وأضاف أن "ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة شمول الهيئة العامة للضرائب بإصلاحات إدارية كبيرة، حيث ستنعكس تلك الإصلاحات وتكتمل بالتحول الرقمي الذي تسعى اللجنة إلى القيام به، وخصوصاً مع استقطاب الشركات العالمية الكبرى لهذا الغرض"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار إلى أن "بعض الأقسام في الهيئة العامة للضرائب تشهد عمليات تحول رقمي بسيطة تمهيداً للتحول الشامل الذي من المتوقع أن ينطلق خلال العام الحالي".
 
مواضيع ذات صلة
استثمارات الشركات الألمانية في الصين تسجّل أعلى مستوى منذ أربع سنوات
صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023
الرئيس الأميركي: الأسواق تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل الرسوم الجمركية
الحاج حسن: الموازنة زادت مستويات الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسة الاقتصادية أو الضريبية
وكالة الأنباء العراقية

الشركات العالمية

وكالة الأنباء

الهيئة العامة

عضو اللجنة

العراقية

العراقي

العراق

