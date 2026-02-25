العراق يسجل أعلى مستوى للإيرادات الضريبية في تاريخه

أعلنت لجنة متابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي في أن الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2025 بلغت 4.2 تريليون دينار.وقال خالد الجابري، اليوم الأربعاء، إن "هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ الإيرادات الضريبية ، ما يعكس تقدماً ملموساً في مسار الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي".وأضاف أن "ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة شمول للضرائب بإصلاحات إدارية كبيرة، حيث ستنعكس تلك الإصلاحات وتكتمل بالتحول الرقمي الذي تسعى اللجنة إلى القيام به، وخصوصاً مع استقطاب الكبرى لهذا الغرض"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار إلى أن "بعض الأقسام في الهيئة العامة للضرائب تشهد عمليات تحول رقمي بسيطة تمهيداً للتحول الشامل الذي من المتوقع أن ينطلق خلال العام الحالي".