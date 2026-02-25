تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
العراق يسجل أعلى مستوى للإيرادات الضريبية في تاريخه
Lebanon 24
25-02-2026
|
15:04
أعلنت لجنة متابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي في
العراق
أن الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2025 بلغت 4.2 تريليون دينار.
وقال
عضو اللجنة
خالد الجابري، اليوم الأربعاء، إن "هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ الإيرادات الضريبية
العراقية
، ما يعكس تقدماً ملموساً في مسار الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي".
وأضاف أن "ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة شمول
الهيئة العامة
للضرائب بإصلاحات إدارية كبيرة، حيث ستنعكس تلك الإصلاحات وتكتمل بالتحول الرقمي الذي تسعى اللجنة إلى القيام به، وخصوصاً مع استقطاب
الشركات العالمية
الكبرى لهذا الغرض"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أن "بعض الأقسام في الهيئة العامة للضرائب تشهد عمليات تحول رقمي بسيطة تمهيداً للتحول الشامل الذي من المتوقع أن ينطلق خلال العام الحالي".
مواضيع ذات صلة
استثمارات الشركات الألمانية في الصين تسجّل أعلى مستوى منذ أربع سنوات
Lebanon 24
استثمارات الشركات الألمانية في الصين تسجّل أعلى مستوى منذ أربع سنوات
25/02/2026 22:54:59
25/02/2026 22:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023
Lebanon 24
صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023
25/02/2026 22:54:59
25/02/2026 22:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأميركي: الأسواق تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل الرسوم الجمركية
Lebanon 24
الرئيس الأميركي: الأسواق تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل الرسوم الجمركية
25/02/2026 22:54:59
25/02/2026 22:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: الموازنة زادت مستويات الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسة الاقتصادية أو الضريبية
Lebanon 24
الحاج حسن: الموازنة زادت مستويات الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسة الاقتصادية أو الضريبية
25/02/2026 22:54:59
25/02/2026 22:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني
Lebanon 24
هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني
15:01 | 2026-02-25
25/02/2026 03:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعويض بـ"12 مليون ليرة شهرياً".. ماذا أعلن طليس؟
Lebanon 24
تعويض بـ"12 مليون ليرة شهرياً".. ماذا أعلن طليس؟
14:42 | 2026-02-25
25/02/2026 02:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من تحركات غداً؟ إليكم ما أعلنه "قطاع النقل البري"
Lebanon 24
هل من تحركات غداً؟ إليكم ما أعلنه "قطاع النقل البري"
12:11 | 2026-02-25
25/02/2026 12:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
Lebanon 24
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
10:30 | 2026-02-25
25/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
Lebanon 24
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
09:23 | 2026-02-25
25/02/2026 09:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
15:01 | 2026-02-25
هاني بحث مع وفد مزارعي القنّب الوطني في آليات تنظيم القطاع وتعزيز العمل التعاوني
14:42 | 2026-02-25
تعويض بـ"12 مليون ليرة شهرياً".. ماذا أعلن طليس؟
12:11 | 2026-02-25
هل من تحركات غداً؟ إليكم ما أعلنه "قطاع النقل البري"
10:30 | 2026-02-25
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
09:23 | 2026-02-25
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
09:05 | 2026-02-25
جابر: علينا تفعيل كل المجالات التي يمكن أن نحصل منها أموالاً
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 22:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 22:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 22:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
