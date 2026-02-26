تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ارتفاع تكلفة تأجير سفن شحن النفط من الشرق الأوسط.. ما الأسباب؟

Lebanon 24
26-02-2026 | 09:30
تجاوزت تكلفة استئجار ناقلة نفط خام كبيرة لشحن مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين 200 ألف دولار يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020، بحسب بيانات لمجموعة بورصات لندن.

وارتفعت تكلفة الشحن القياسي إلى 20.6 ألف دولار في اليوم، وفقا لمقياس ورلد سكيل المستخدم في القطاع لحساب تكاليف الشحن، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2020.

وتظهر البيانات أن التكلفة تضاعفت لأربعة أمثالها تقريبا منذ بداية العام.

ويأتي ارتفاع تكاليف شحن النفط في أعقاب زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط، حيث كثف المتعاملون استئجار الناقلات قبل اندلاع صراع عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض أرباح مصافي التكرير الآسيوية.

وأوضحت مصادر بالقطاع أن موجة شراء تتبناها شركة الشحن الكورية الجنوبية سينوكور لناقلات النفط العملاقة أسهمت أيضاً في زيادة تكاليف الشحن. (سي ان ان)
مواضيع ذات صلة
على وقع المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قيود سورية جديدة تعقّد النقل البري اللبناني وتحذيرات من ارتفاع تكلفة المنتجات
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النرويج تنقل جزءًا من جنودها في الشرق الأوسط لأسباب أمنية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نعمل معاً من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره ولا شيء أهمّ من تحقيق السلام وكلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24

