ارتفاع تكلفة تأجير سفن شحن النفط من الشرق الأوسط.. ما الأسباب؟

تجاوزت تكلفة استئجار ناقلة نفط خام كبيرة لشحن مليوني برميل من إلى 200 ألف دولار يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020، بحسب بيانات لمجموعة بورصات .



وارتفعت تكلفة الشحن القياسي إلى 20.6 ألف دولار في اليوم، وفقا لمقياس ورلد سكيل المستخدم في القطاع لحساب تكاليف الشحن، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2020.



وتظهر البيانات أن التكلفة تضاعفت لأربعة أمثالها تقريبا منذ بداية العام.



ويأتي ارتفاع تكاليف شحن في أعقاب زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط، حيث كثف المتعاملون استئجار الناقلات قبل اندلاع صراع عسكري محتمل بين وإيران.



ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض أرباح مصافي التكرير الآسيوية.



وأوضحت مصادر بالقطاع أن موجة شراء تتبناها الجنوبية سينوكور لناقلات النفط العملاقة أسهمت أيضاً في زيادة تكاليف الشحن. (سي ان ان)

