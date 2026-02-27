الفائدة.. المحرك الخفي للاقتصاد وكيف يتحكم في "جيوب" الأفراد والدول؟

تعد أسعار الفائدة الأداة الأكثر حيوية في يد البنوك المركزية حول العالم، فهي لا تقتصر على كونها أرقاماً مصرفية، بل هي "بوصلة" تتحكم في القرارات المالية للأفراد والشركات والحكومات على حد سواء.



ما هو سعر الفائدة؟



ببساطة، الفائدة هي "تكلفة الاقتراض" بالنسبة للمقترض، وهي "العائد على الادخار" بالنسبة للمودع. فإذا اقترضت مبلغاً من البنك، فإن الفائدة هي النسبة الإضافية التي تدفعها مقابل الحصول على المال. أما إذا أودعت أموالك، فهي الربح الذي يمنحه لك البنك مقابل استغلال سيولتك.



كيف تؤثر الفائدة على حياتنا اليومية؟



1. القروض الشخصية والعقارية: يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الأقساط الشهرية، مما يشجع الأسر على شراء المنازل أو السيارات. وفي المقابل، فإن رفعها يزيد من أعباء الديون ويقلص القدرة الشرائية.

2. الاستثمار والتوظيف: بالنسبة للشركات، يعني انخفاض الفائدة سهولة تمويل المشروعات الجديدة، مما يخلق فرص عمل ويرفع معدلات التوظيف.

3. التضخم والأسعار: تستخدم البنوك المركزية رفع الفائدة كـ"كابح" للتضخم؛ فرفع الفائدة يمتص السيولة من السوق ويقلل الطلب، مما يساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار.



الصراع السياسي والاقتصادي: وباول نموذجاً



تتجلى أهمية الفائدة في الخلافات الحادة بين السياسيين والمصرفيين؛ حيث يضغط الرئيس الأميركي لخفض الفائدة لتقليل تكلفة الديون السيادية الهائلة (نحو 38.5 تريليون دولار) وتنشيط الأسواق، بينما يصر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على أن استقرار الأسعار ومكافحة التضخم هما الأولوية القصوى، بعيداً عن الضغوط السياسية.



الفائدة والذهب والدولار



هناك علاقة عكسية غالباً ما تربط الفائدة بالذهب؛ فمع انخفاض الفائدة على السندات، يتجه المستثمرون نحو كـ"ملاذ آمن". أما الدولار، فيكتسب قوة أكبر مع رفع الفائدة، حيث يزداد الطلب العالمي على الأصول الدولارية ذات العائد المرتفع.



خارطة الفائدة في الاقتصادات الكبرى:



- : 3.50% - 3.75%

- المتحدة: 3.75%

- منطقة اليورو: 2.15%

- : 3%

- : 0.75%



