بعد عقود من الوحدة.. فجوة الدخل بين شرق وغرب ألمانيا تتسع مجدداً

بعد أكثر من ثلاثة عقود على الوحدة ، اتسعت فجوة الدخل بين شرق وغربها مجدداً بشكل طفيف في عام 2025.



ووفقاً لبيانات الاتحادي، بلغ متوسط دخل الأسر الصافي في الغرب 39.5 ألف سنوياً، مقابل 33.7 ألف يورو في الشرق، وبلغ الفارق 5.8 ألف يورو، أي بزيادة قدرها 540 يورو مقارنة بعام 2024 الذي سجل فارقاً قدره 5.2 ألف يورو.



وعند النظر إلى الفترة منذ عام 2022، فإن الاتجاه العام يبدو إيجابياً بشكل طفيف، إذ تراجعت نسبياً من 16.2% إلى 14.7% في عام 2025، بينما شكل عام 2024 حالة استثنائية بنسبة 13.9%، وفقاً لوكالة "د ب أ".



وقد جرت المقارنة هنا استناداً إلى متوسط دخل الأسر، وقد تلعب أيضاً عوائد الفوائد أو الإيجارات أو غيرها من مصادر الدخل دوراً في ذلك، وهي أقل شيوعاً في الشرق.



ويشير خبراء إلى أن الإيجارات وتكاليف المعيشة أقل أيضاً في بعض مناطق شرق ألمانيا مقارنة بالغرب، كما تظهر بيانات مكتب الإحصاء أن الصورة في أصبحت أكثر تنوعاً، إذ بلغ متوسط صافي الدخل للأسر في ولاية تورينجن الواقعة شرقي البلاد العام الماضي 34.4 ألف يورو، وهو أعلى من ولاية بريمن الواقعة غربي البلاد، والتي سجلت 32.7 ألف يورو. (العربية)

