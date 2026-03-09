تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بعد عقود من الوحدة.. فجوة الدخل بين شرق وغرب ألمانيا تتسع مجدداً

Lebanon 24
09-03-2026 | 16:46
بعد عقود من الوحدة.. فجوة الدخل بين شرق وغرب ألمانيا تتسع مجدداً
بعد أكثر من ثلاثة عقود على الوحدة الألمانية، اتسعت فجوة الدخل بين شرق ألمانيا وغربها مجدداً بشكل طفيف في عام 2025.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ متوسط دخل الأسر الصافي في الغرب 39.5 ألف يورو سنوياً، مقابل 33.7 ألف يورو في الشرق، وبلغ الفارق 5.8 ألف يورو، أي بزيادة قدرها 540 يورو مقارنة بعام 2024 الذي سجل فارقاً قدره 5.2 ألف يورو.

وعند النظر إلى الفترة منذ عام 2022، فإن الاتجاه العام يبدو إيجابياً بشكل طفيف، إذ تراجعت الفجوة نسبياً من 16.2% إلى 14.7% في عام 2025، بينما شكل عام 2024 حالة استثنائية بنسبة 13.9%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقد جرت المقارنة هنا استناداً إلى متوسط صافي دخل الأسر، وقد تلعب أيضاً عوائد الفوائد أو الإيجارات أو غيرها من مصادر الدخل دوراً في ذلك، وهي أقل شيوعاً في الشرق.

ويشير خبراء إلى أن الإيجارات وتكاليف المعيشة أقل أيضاً في بعض مناطق شرق ألمانيا مقارنة بالغرب، كما تظهر بيانات مكتب الإحصاء أن الصورة في الشرق والغرب أصبحت أكثر تنوعاً، إذ بلغ متوسط صافي الدخل للأسر في ولاية تورينجن الواقعة شرقي البلاد العام الماضي 34.4 ألف يورو، وهو أعلى من ولاية بريمن الواقعة غربي البلاد، والتي سجلت 32.7 ألف يورو. (العربية)
